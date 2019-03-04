عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

رَد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بعد تصريحات الأخير عن "عدم العدالة في توزيع مباريات الدوري المصري".

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية: "لا يمكن المقارنة بين وضع الأهلي ووضع الزمالك، فالأهلي شارك في بطولتين قاريتين هذا الموسم، بينما شارك الزمالك في بطولة واحدة بعد توديعه مسابقة العام الماضي مبكرا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون ضغط المباريات أكبر على الأهلي".

وشرح عامر حسين سبب ضغط المباريات الإضافي في الدور الثاني للموسم الحالي: "لم يلعب الأهلي مباريات محلية بين مباريات خروج المغلوب للنسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، لأن القائمة كانت 25 لاعبا فقط حينها، ومن ثم اتفقنا مع الأندية على زيادة العدد في منتصف الموسم إلى 30، حتى يخوضوا مباريات محلية بين المباريات الإفريقية".

وكشف عامر حسين عن أزمة واجهته في وضع مواعيد مباريات الدوري المصري، وهي عدم تحديد الاتحاد الإفريقي مواعيد دقيقة للأدوار التمهيدية: "في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا، لا نعرف مواعيد المباريات إلا قبل فترة بسيطة، عكس دور المجموعات الذي تُحدَد فيه أيام المباريات مسبقا. عندما لعب الأهلي يومي 14 و17 ديسمبر، كان لديه مباراة في الكونفدرالية بعد ذلك يوم 21، والتي تم تأجيلها يومين لاحقا بسبب الأحداث في إثيوبيا".

وأردف: "ولذا لم يكن من الممكن أن أجعل الأهلي يلعب في الدوري يوم 18 ديسمبر مع وجود مباراة له في إثيوبيا يوم 21".

وأضاف: "كما أن الأهلي خاض مباراتيه على استاد برج العرب، أما الزمالك فالأمن لم يوافق أن يلعب مواجهته أمام المقاولون في القاهرة، وبالتالي سيلعب في الإسكندرية".

وتحوّل عامر حسين للحديث عن جدول الأهلي نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، إذ يلعب مبارتين في الدوري يومي 30 مارس و2 أبريل: "الأهلي يواجه الزمالك يوم 30 مارس، وبعدها يلعب يوم 2 أبريل؛ لأننا لا نعرف موعد مباراته في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إن تأهل –إن شاء الله- والتي إما ستكون يوم 5 أو 6 أبريل، ولا نعرف إن كانت مباراة خارج أم داخل ملعبه".

كاشفا: "لو تحددت تلك المباراة الإفريقية يوم 6 أبريل، وطلب الأهلي أن تتأجل مباراة 2 أبريل في الدوري لمدة 24 ساعة، فليس لدي أي مشكلة في تلبية هذا الطلب، كل ما يهمني أن تلعب المباراة".

وشدد: "المبدأ الأهم لي أن نلعب مباراة في الدوري بين المباراتين الإفريقيتين".

موضحا سبب عدم تأجيل مباراة الأهلي 24 في السابق مثلما حدث مع الزمالك: "الأهلي كان لا يريد لعب المباراة من الأساس وليس تأجيلها لمدة يوم، والزمالك حاول أيضا ألا يلعب هذا الأسبوع، وهذا مستحيل، لذلك أجلنا مواجهته أمام المقاولون العرب لمدة 24 ساعة".

ماذا حدث؟

سيد عبد الحفيظ صرّح بغضب قبل دقائق من حديث عامر حسين، وتساءل عن سبب تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام يوم الخميس بعد المقبل بدلا من الأربعاء في الأسبوع نفسه.

وقال عبد الحفيظ عقب انتصار فريقه 4-0 على بتروجت: "أين العدل؟ لماذا تم تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب ولم يتم الموافقة على طلبنا بتأجيل لقاء الاتحاد السكندري؟"

مضيفا: "نحن أكثر فريق تضرر من خوض مباريتين خلال 48 ساعة وحدث ذلك ست مرات خلال الموسم الجاري نواجه الترجي ونعود بعد يومين لخوض مباراة في الدوري".

وأضاف منفعلا "نواجه جيما أبا جيفار ثم نعود لخوض مواجهة في الدوري بعد 48 ساعة، والآن سأواجه الزمالك يوم 30 مارس وبعد ذلك بيومين سألاقي الاتحاد السكندري".

وتابع "أعرف أن الظروف صعبة والكل يتكاتف لعبور الموسم الحالي لكن حينما أجد قرارا لفريق آخر لمساندته بسبب المشاركة الإفريقية فمن حقي أن أسأل أيضا عن حقي".

وأضاف عبد الحفيظ "أعرف أن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا لكن هل الزمالك كان يمثل مصر في إفريقيا وأنا لا أمثل أي شيء، أم أنني كنت قادم من الساحل الشمالي ولست عائدا من إثيوبيا".

وشدد "لقد جعل البعض لجنة المسابقات تظهر وكأنها أبو لهب ولكن أنا بالأرقام وأقولها لأي شخص تضررت من الجدول المضغوط لكن الآن أسألهم عن العدل والإنصاف مثلي مثل الغير". (طالع التفاصيل)

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