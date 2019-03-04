التاسع على التوالي.. الأهلي يعزف مقطوعة موسيقية ويضرب بتروجت برباعية قبل القمة

قدم الأهلي أفضل أداء جماعي له وحقق انتصاره التاسع على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم وفاز على بتروجت برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 26 من المسابقة.

انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي وانطلق علي معلول وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع بتروجت لركلة ركنية.

وتقدم ناصر ماهر لتنفيذ الركلة الركنية في الدقيقة 9 ليرسل الكرة على رأس جونيور أجايي الذي وضعها في شباك الفريق البترولي ببراعة مسجلا هدف التقدم للأهلي.

واستمرت عرضيات علي معلول الخطيرة ونفذ ركلة حرة مباشرة من ناحية اليسار على رأس حمدي فتحي الذي قابلها بضربة رأسية مرت أعلى العارضة.

ثم جاء الدور على مروان محسن ليسجل واحدا من أفضل أهداف الأهلي في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 32 بعد جملة فنية رائعة.

واستلم مروان الكرة ثم مررها إلى علي معلول الذي انطلق في الجبهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية قابلها جيرالدو بتمريرة بكعب القدم إلى مروان الذي سدد مباشرة على يسار محمد أبو النجا حارس بتروجت.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بعدما حصل كريم نيدفيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 بسبب تدخل قوي مع أحمد العجوز ليتأكد غياب لاعب الوسط عن مباراة القمة ضد الزمالك المقرر لها 30 مارس الجاري.

وتوالت الأخبار السيئة للأهلي في المباراة بعدما تعرض حمدي فتحي لإصابة عضلية وغادر الملعب وشارك بدلا منه هشام محمد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الوقت بدلا من الضائع انفرد ناصر ماهر بمرمى بتروجت بعد تمريرة بينية رائعة من جيرالدو لكنه سدد في جسد الحارس أبو النجا ليهدر فرصة إنهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

مع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الأهلي ومحاولات زيادة النتيجة وتسجيل الأهداف، ونفذ علي معلول ركلة حرة قابلها ياسر إبراهيم بضربة رأسية مرت أعلى المرمى.

الأحمر واصل الضغط وهز شباك بتروجت للمرة الثالثة في الدقيقة 69 بعدما انطلق ناصر ماهر ومرر كرة بينية إلى علي معلول الذي بدوره مرر إلى الأنجولي جيرالدو أمام المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك بكل سهولة.

وحافظ مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي على نجمه التونسي علي معلول وأخرجه من المباراة حتى لا يحصل على إنذار ثاني ويغيب عن مباراة القمة، ودفع بدلا منه بالمدافع رامي ربيعة ليتحول أيمن أشرف إلى مركز الظهير.

وأكمل الأهلي رباعيته في بتروجت في الدقيقة 75 بهجمة مرتدة سريعة وانطلاقة من ناصر ماهر الذي مرر إلى أجايي أمام المرمى ليفعل كما فعل معلول في الهدف الثاني ويمرر إلى كريم نيدفيد أمام الشباك الخالية ليضع الهدف الرابع.

ثم دفع لاسارتي بالمهاجم المغربي العائد من الإصابة وليد أزارو بدلا من مروان محسن.

وسيطر لاعبو الأهلي على الدقائق المتبقية في المباراة ليحقق المارد الأحمر الفوز التاسع على التوالي له في الدوري.







































































































































































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