اختطاف والدة لاعب نيجيريا.. ورفض إطلاق سراحها رغم دفع الفدية

يعيش صامويل كالو جناح نادي بوردو الفرنسي، وضعا إنسانيا عصيبا، باختطاف والدته من مجهولين في بلاده نيجيريا.

صحيفة "جارديان" النيجيرية ذكرت أن والدة كالو اختطفَت من قبل مسلحين، وأنهم طلبوا فدية تقدّر بـ120 ألف يورو.

السيدة كالو كانت في سيارتها رفقة أطفالها الآخرين في مدينة أبا النيجيرية، عندما اعترضها مجموعة من المسلحين المقنعين، وطلبوا من الأطفال مغادرة السيارة، قبل أن يصطحبوا الأم إلى وجهة غير معلومة.

الخاطفون طالبوا بفدية تقدّر بـ50 مليون نيرة نيجيرية في البداية، قبل أن يضاعفوا مطالبهم في وقت لاحق.

العائلة تتفاوض مع الخاطفين منذ حوالي أسبوع، دون التوصل إلى اتفاق يسمح بظهور الأم حتى اللحظة.

كالو صرّح عبر موقع "سبورتنج لايف" النيجيري: "والدتي اختطفَت يوم الأربعاء 27 فبراير الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها. الخاطفون طلبوا فدية 3 ملايين نيرة في البداية، وقد أعطيناهم هذا المبلغ بالفعل، وحصلنا على تأكيدات أنهم سيطلقون سراحها".

مضيفا: "انتظرنا طوال الليل ولم نرها. في الصباح التالي هاتفونا مجددا وقالوا أنهم يرغبون في مزيد من الأموال وأن الأموال أعطيت إلى شخص آخر. الآن يطلبون فدية تقدر بـ15 مليون نيرة".

كالو (21 عاما) يلعب في بوردو منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن انتقل إليه قادما من جينت البلجيكي مقابل 8,50 ملايين يورو.

اللاعب الذي يجيد في مركز الجناح، سجّل 4 أهداف وصنع مثلها في 29 مشاركة مع الفريق الفرنسي هذا الموسم حتى اللحظة.

وكان اللاعب قد ظهر دوليًا بقميص نيجيريا للمرة الأولى في مواجهة سيشل بتصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر سبتمبر الماضي، وخاض من وقتها 5 مباريات مع النسور، مسجلا هدفا وصانعا هدفين آخرين.

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