عبد الحفيظ ينفجر: أعلم أن الكونفدرالية أقوى من الأبطال.. وأين العدل بعد تأجيل لقاء للزمالك

انفجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي غاضبا بسبب قرار لجنة المسابقات بتأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب لـ24 ساعة بناء على طلب رئيس النادي الأبيض لتقام يوم الخميس بعد المقبل بدلا من الأربعاء في الأسبوع ذاته.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة الأهلي قائلا: "أين العدل؟ لماذا تم تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب ولم يتم الموافقة على طلبنا بتأجيل لقاء الاتحاد السكندري؟"

وواصل "نحن أكثر فريق تضرر من خوض مباريتين خلال 48 ساعة وحدث ذلك ست مرات خلال الموسم الجاري نواجه الترجي ونعود بعد يومين لخوض مباراة في الدوري".

وأضاف منفعلا "نواجه جيما أبا جيفار ثم نعود لخوض مواجهة في الدوري بعد 48 ساعة، والآن سأواجه الزمالك يوم 30 مارس وبعد ذلك بيومين سألاقي الاتحاد السكندري".

وتابع "أعرف أن الظروف صعبة والكل يتكاتف لعبور الموسم الحالي لكن حينما أجد قرارا لفريق آخر لمساندته بسبب المشاركة الإفريقية فمن حقي أن أسأل أيضا عن حقي".

وأضاف عبد الحفيظ "أعرف أن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا لكن هل الزمالك كان يمثل مصر في إفريقيا وأنا لا أمثل أي شيء، أم أنني كنت قادم من الساحل الشمالي ولست عائدا من إثيوبيا".

وشدد "لقد جعل البعض لجنة المسابقات تظهر وكأنها أبو لهب ولكن أنا بالأرقام وأقولها لأي شخص تضررت من الجدول المضغوط لكن الآن أسألهم عن العدل والإنصاف مثلي مثل الغير".

وفاز الأهلي على بتروجيت يوم الاثنين برباعية دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري بملعب بتروسبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وللفريق الأبيض لقاء أقل.

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