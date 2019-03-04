لاسارتي بعد الـ 4-0: هذا ما يجب أن يحدث دائما.. لا نُعاني من "شبح" الإصابات

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عقب انتصار فريقه على بتروجت برباعية مقابل لا شيء، مشيدا بأداء كل مجموعة اللاعبين.

الأهلي فاز على بتروجت برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من الدوري المصري، لينفرد بالمركز الثاني ويقلص الفارق مع الزمالك لنقطة مع مباراة متأخرة لـ الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "سعيد للغاية بمستوى كل مجموعة اللاعبين التي شاركت في مباراة اليوم".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هذا ما يجب أن يحدث دائما. أن يقدم كل من يلعب، أفضل أدائه لديه وأن يكون مظهرنا بهذا الشكل".

وتابع "من الرائع وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين للاعتماد عليهم. هذا يُتاح لنا إمكانية كبيرة في التغييرات".

وعن "الإصابات العديدة"، يرى لاسارتي: "في أول مباراة لي هنا، كان ينقصنا 14 لاعبا بسبب الإصابة. ويوم أمس، كان متاحا لنا 26 لاعبا في التدريبات".

ويُكمل "الوضع تغيير تماما الآن. لا يوجد شبحا للإصابات ولا نُعاني منه. الإصابات الحالية هي من وضعية المباريات".

وأكمل حديثه قائلا: "شهر أبريل سيكون مُعقدا ومليء بالمباريات المتعاقبة ولذلك نرغب في إنهاء الشهر الحالي بأفضل نتائج ممكنة ودون إصابات".

وعن مشاركة جونيور أجايي كجناح مع مشاركة مروان محسن كمهاجم صريح، قال لاسارتي: "مروان محسن ووليد أزارو تعافيا من الإصابة ولذلك أُتيحت لنا خيارات أخرى في الملعب".

وأشار "أجايي لعب بشكل جيد جدا في مركزه اليوم ضد بتروجت وكذلك جيرالدو".

وأتم "لاعبو الأهلي استغلوا فرصة المشاركة اليوم ضد بتروجت".





































































































































































انتصار الأهلي على بتروجت هو الأكبر للمارد الأحمر في الدوري المصري هذا الموسم، وهو أيضا رقم 17 على الفريق البترولي خلال تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات.

وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر ويبقى للأبيض مواجهة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.

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