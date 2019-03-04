دجلة يعلن: اتفقنا مع جونياس على الاستمرار لـ 3 مواسم أخرى

كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة الاتفاق مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق على الاستمرار لـ 3 مواسم أخرى مع الفريق.

وصرح سامي عبر قناة أون سبورت: "اتفقنا مع جونياس على الاستمرار معنا 3 مواسم، وسيتم تجديد العقود قريبا".

وأضاف: "الاستقرار الفني مهم للغاية، كما يجب عدم التسرع في الاستغناء عن المدرب حال ساءت النتائج لفترة".

وأشار ماجد سامي: "لدينا أهداف متدرجة بخطة مدتها 3 سنوات، نسعى في آخرها للوصول إلى المربع الذهبي بجدول الدوري".

ولفت: "لا نلعب بطريقة تاكيس جونياس بل الفلسفة التي يطبقها وادي دجلة في جميع فرق الشباب والناشئين بدء من لاعبين أعمارهم 12 عاما".

وأتم تصريحاته: "بحثنا عن مدرب يناسب هذه الطريقة، ووجدنا جونياس، والآن الفريق الأول يضم بين صفوفه 7 لاعبين من ناشئي النادي".

وادي دجلة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري، ليقفز للمركز 12 ويترك الفريق البترولي في المركز الأخير. (طالع التفاصيل)

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الأخير من 24 مباراة، بينما قفز وادي دجلة للمركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

ولعب دجلة تحت قيادة مدربه اليوناني 27 مباراة ونجح في الانتصار 8 مرات والتعادل 5 والخسارة 14 مرة.

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