بالفيديو - فرصة لا تضيع في مخلص لمسات صلاح أمام إيفرتون

لم ينجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 50 في منافسات الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول، أمام إيفرتون بالجولة 29 من المسابقة.

ليفرّط ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بتعادله 0-0 أمام جاره إيفرتون، بوصول رصيده إلى 70 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ71 نقطة.

صلاح دخل المواجهة بذكريات سعيدة أمام إيفرتون، إذ حصد جائزة بوشكاش عن أفضل هدف في العام الماضي كتتويج لهدفه الشهير أمام نفس الخصم في 2018.

رغم ذلك، أهدر صلاح عدة فرص في مواجهة مرمى إيفرتون، أهمها وأكثرها وضوحا بالدقيقة 28 عندما انفرد بشكل كامل بـ جوردان بيكفورد حارس مرمى التوفيز، والأخير أقدَم على تصدٍ مميز أبعد به الكرة وحافظ على نظافة شباكه.

رصيد صلاح تجمّد عند 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في المركز الثاني على قائمة هدافي المسابقة خلف سيرخيو أجويرو صاحب الـ18 هدفا.

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