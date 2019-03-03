تيكي تاكا دجلة تُسقط إنبي وترسله للمركز الأخير

نجح فريق وادي دجلة في الانتصار على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري.

حسام عرفات افتتح التسجيل أولا لـ دجلة في الدقيقة 60 بعد جملة تيكي تاكا مميزة للغاية.

سلسلة من التمريرات للاعبي دجلة ثم عرضية من محمد هلال من عند حدود منطقة الجزاء على القائم الأيمن إلى حسام عرفات والأخير يضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 74 ومن نفس اللعبة، سجل إيزهاكو يعقوبو الهدف الثاني لـ دجلة في مرمى إنبي. عرضية من أحمد رمضان "بيكهام" وصلت لـ إيزهاكو وحولها داخل الشباك.

هدف إنبي الوحيد جاء عن طريق عمر بسام من ضربة رأس في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الأخير من 24 مباراة.

بينما قفز وادي دجلة للمركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

إنبي في المركز الأخير بـ 21 نقطة من 24 مباراة، والنجوم في المركز الـ 17 بـ 22 نقطة من 25 مباراة، ثم الداخلية بـ 23 نقطة من 25 مباراة.

صراع البقاء يشتعل تماما.

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