تيكي تاكا دجلة تُسقط إنبي وترسله للمركز الأخير

الأحد، 03 مارس 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

نجح فريق وادي دجلة في الانتصار على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري.

حسام عرفات افتتح التسجيل أولا لـ دجلة في الدقيقة 60 بعد جملة تيكي تاكا مميزة للغاية.

سلسلة من التمريرات للاعبي دجلة ثم عرضية من محمد هلال من عند حدود منطقة الجزاء على القائم الأيمن إلى حسام عرفات والأخير يضعها في الشباك.

أخبار متعلقة

رغم الفوز.. مدرب دجلة: هذه أسوأ مباراة لنا.. وما يقلقني خسارة رهاني مع شوبير دجلة يضرب النجوم بهدفين ويخرج من مراكز الهبوط الحضري يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن مواجهة دجلة وموقفه من مباراة الحدود مدير الكرة في المقاصة يكشف سبب الطرد المثير للجدل للاعب دجلة

وفي الدقيقة 74 ومن نفس اللعبة، سجل إيزهاكو يعقوبو الهدف الثاني لـ دجلة في مرمى إنبي. عرضية من أحمد رمضان "بيكهام" وصلت لـ إيزهاكو وحولها داخل الشباك.

هدف إنبي الوحيد جاء عن طريق عمر بسام من ضربة رأس في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الأخير من 24 مباراة.

بينما قفز وادي دجلة للمركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

إنبي في المركز الأخير بـ 21 نقطة من 24 مباراة، والنجوم في المركز الـ 17 بـ 22 نقطة من 25 مباراة، ثم الداخلية بـ 23 نقطة من 25 مباراة.

صراع البقاء يشتعل تماما.

اقرأ أيضا:

هيثم فاروق: الزمالك أثبت قوته.. وجروس أدار مباراة بترو أتليتكو ببراعة

بالفيديو – الفارس لا يعرف الاستسلام.. الزمالك يهزم بترو أتلتيكو ويكتب صفحة جديدة في تاريخه

بعد 85 يوما على القمة.. ليفربول يفرّط في صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام إيفرتون

قائمة الأهلي - عودة أزارو وفتحي وظهور أجايي أمام بتروجت

الرابع على التوالي.. المصري يواصل الانفجار مع إيهاب جلال وينتصر على الجيش

في الدوري وادي دجلة إنبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الإثنين 4-3-2019.. الأهلي في الدوري وصدام سعودي قطري 2 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: حل وحيد أمام الزمالك بشأن مباراة المقاولون قبل مواجهة حسين داي 2 ساعة | الدوري المصري
كلوب غاضبا: لم نُخاطر ضد إيفرتون؟ نحن لا نلعب بلاي ستيشن.. مُحبط للغاية من سؤالكم 3 ساعة | أوروبا
روبرتسون: لاعبو إيفرتون يعتقدون أنهم أوقفونا عن تحقيق اللقب.. الضغط على سيتي الآن 3 ساعة | أوروبا
بهاء مجدي: الفوز على بترو أتليتكو هو الأهم لنا في المجموعة 3 ساعة | إفريقيا
النقاز: هدفنا الآن الفوز على جور ماهيا للمنافسة على التأهل 3 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة

قد ينال إعجابك