كلوب بعد الدربي: الرياح ضربتنا من كل الاتجاهات.. وصلاح فعل كل شيء إلا اللمسة الأخيرة

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عقب تعادل فريقه في الدربي أمام إيفرتون، مشيرا إلى "الرياح أثرت علينا".

ليفربول تعادل سلبيا مع إيفرتون في دربي الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد إهدار محترفنا محمد صلاح لأكثر من فرصة محققة. (شاهد – ملخص صلاح)

وقال كلوب: "لا بأس. المباراة كانت صعبة لأسباب عديدة".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "الرياح ضربتنا من كل الاتجاهات في المباراة ولم تساعدنا".

وواصل "أعلم أن البعض لن يُحب ما أقوله ولكن هذه هي الحقيقة. الرياح أثرت علينا بشدة ولم تساعدنا في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "الأمور كانت صعبة في الاستحواذ على الكرة ولكننا صنعنا 3-4 فرص محققة على الرغم من ذلك عن طريق محمد صلاح وفابينيو".

وأشار "لا أتذكر أي فرصة لـ إيفرتون. المباراة انتهت بالتعادل السلبي وحافظنا على سلسلة اللا هزيمة ضد إيفرتون".

وعن محمد صلاح، قال كلوب: "صلاح فعل كل شيء بشكل صحيح في المباراة إلا اللمسة الأخيرة فقط".

وأشار "كان علينا أن نقاتل في المباراة وهو ما حدث من كل لاعبي الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "ليست النتيجة الأفضل ولكننا حصلنا على نقطة من منافس صعب يلعب بدوافع مختلفة".

ويُكمل "نحن لا نفكر في مانشستر سيتي. كانوا خلفنا بنقطة والآن نحن وراهم. هدفنا هو الفوز ولنرى ما سيحدث في النهاية".

"People don't like it when I say this, but the wind came from all directions. It didn't help." Jurgen Klopp discusses Liverpool's 0-0 draw with Everton. More: https://t.co/ULIWEA3cKD pic.twitter.com/hBU2QzSgII — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 3, 2019

ليفربول رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. فيما رفع إيفرتون رصيده إلى37 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة دربي منطقة المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تكررت للمرة الـ200 في تاريخ القسم الأول الإنجليزي، وهي ثاني أكثر المباريات تكرارا بعد مباراة إيفرتون وأستون فيلا.

الريدز تعادل 0-0 للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضها بمختلف البطولات، وفقد الصدارة للمرة الأولى منذ الجولة 15، أي منذ 85 يوما.

كما تواصل فشل إيفرتون في الفوز بمباراة الدربي أمام ليفربول، إذ يرجع الفوز الأخير إلى عام 2010.

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