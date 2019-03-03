مورينيو يعلّق على فرصة صلاح الضائعة ويشرح ما يجب على كلوب فعله

يعتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن ليفربول يعيش وضعا غير طبيعي، مع تفريط الريدز في صدارة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تقهقر إلى المركز الثاني في المسابقة برصيد 70 نقطة، بتعادله 0-0 أمام إيفرتون في دربي المرسيسايد، مواجهة شهدت إهدار فرصة سهلة من محمد صلاح في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو خلال تحليل المباراة عبر "بي إن سبورتس": "لا أعرف يورجن كلوب شخصيا بالشكل الكافي كما أعرف بعض المدربين الآخرين، لكنه يبدو من الخارج شخصا إيجابيا ومتواصل دائما مع لاعبيه ويساندهم".

ليفربول فقد الصدارة لأول مرة منذ الجولة 15 لصالح مانشستر سيتي صاحب الـ71 نقطة: "أعتقد أنه سيتمكّن من جعل اللاعبين يؤمنون بما نؤمن به، ليفربول لا يزال يمتلك فرصة، مانشستر سيتي ليس بطلا بعد، يجب أن يجهّز كلوب لاعبيه للمباريات المقبلة".

وأردف: "من المهم للمدرب أن يكون صريحا مع لاعبيه، وألا يبيع الأحلام لهم، عليك أن تخبرهم بحقيقة الأمور، عليك أن تقول للاعبين أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم كما هو الحال الآن مع لاعبي ليفربول".

وبرهن مورينيو بكلامه مستخدما فرصة صلاح التي أهدرها لاعبه السابق في الشوط الأول: "صلاح كان من المفترض أن يسجل هذه الفرصة بكل سهولة، الكرة كانت لتدخل المرمى في ظروف أخرى. صراحة المدرب ستساعد الفريق على التفكير في التفاصيل الصغيرة".

ويعتقد مورينيو أن المنافسة قابلة للاشتعال مجددا: "مانشستر سيتي سيواجه غريمه مانشستر يونايتد. مواجهة سيتي أمام بورنموث أثبتت أن خصما في منتصف الجدول دون أي ضغوط أو هدف يمكنه أن يصير خصما صعبا ومقعدا".

ويواصل الاستثنائي: "نعرف الكرة الإنجليزية جيدا، كل الفرق تلعب للفوز ولا تترك لك لغيرها أي نقطة، لا يفضلون فريقا للفوز باللقب".

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