لاعب دجلة: تأثرنا برحيل محمد محمود "سيكون الأفضل في مصر".. والنتائج بفضل تاكيس

ما سبب تذبذب مستوى وادي دجلة؟ مباريات جيدة وأخرى ليست كذلك؟ سؤال يُجيب عنه حسام عرفات لاعب الفريق بعد الفوز على إنبي.

وادي دجلة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 25 من الدوري، ليقفز للمركز 12 ويترك الفريق البترولي في المركز الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال حسام عرفات: "في البداية تأثرنا برحيل محمد محمود وكذلك السيد سالم وكريم ممدوح".

وأضاف في تصريحاته عبر أون سبورت "محمد محمود سيكون أفضل لاعب في مصر قريبا".

وواصل "أتمنى له العودة من الإصابة سريعا ويستحق المكانة التي حصل عليها منذ 3 سنوات. هو لاعب رائع وتأثرنا بكل تأكيد من رحيله".

وتابع "أحمد الله على الانتصار على إنبي. نحن نتعب ونجتهد وكل ذلك نتاج لما يحدث من الجهاز الفني".

وأكمل حديثه قائلا: "المدرب - تاكيس جونياس – والجهاز الفني يبذلون مجهودا كبيرا ويقومون بتحليل أدائنا عقب كل مباراة".

وأشار "الأمر ليس مجرد الانتصار فقط بل الأداء أيضا. في المباراة الماضية، ورغم الانتصار على النجوم، المدرب عنفنا عقب اللقاء بسبب الأداء".

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الأخير من 24 مباراة.

بينما قفز وادي دجلة للمركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

إنبي في المركز الأخير بـ 21 نقطة من 24 مباراة، والنجوم في المركز الـ 17 بـ 22 نقطة من 25 مباراة، ثم الداخلية بـ 23 نقطة من 25 مباراة.

صراع البقاء يشتعل تماما.

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