السومة: أعيش فترة صعبة بسبب الإجهاد ومرض صديقي.. وسجلت هذا الهدف من قبل

كشف عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي عن الضغوط الكبيرة التي مر بها خلال الفترة الماضية، عقب تسجيله هدف خارق في مباراة الدربي أمام الاتحاد.

الأهلي رفض الهزيمة أمام جاره الاتحاد وخرج متعادلا 1-1 في الدوري السعودي، وهدف الخارق السومة سيخلّد في تاريخ المسابقة.

المهاجم الدولي السوري صرّح بعد المباراة: "غبت عن التسجيل في المباريات الثلاث الماضية، لقد مررت بضغوطات كبيرة في الفترة الماضية خصوصا منذ الخروج من كأس آسيا، ألعب كل 3 أيام منذ 3 أشهر".

وواصل في حديثه لمحطة "السعودية الرياضية": "المدرب اجتمع معي في جلسة مطولة، وشرحت له وضعي بالكامل لأنه حضر لتدريبنا مؤخرا. شعرت بإرهاق شديد والكثير من التعب في ظل مطالبتي بالتسجيل، ولذلك قرر المدرب ألا أبدأ المباراة".

وأوضح: "كما لم أكن جاهزا ذهنيًا، واجهتني مشكلة هذا الشهر بمرض أحد أصدقائي".

وعن هدفه المستحيل من ضربة خلفية مزدوجة: "سجلت هذا الهدف عدة مرات من قبل، مع القادسية ومع الفتوة بنفس الطريقة. لم يكن لدي حال آخر غير التسديد بهذه الطريقة. على المهاجم أن يتخذ القرار في أجزاء من الثانية، لو لم أتخذ قرارا سريعا فلن تذهب الكرة في المكان الصحيح. اليوم استطعت تسجيل هذا الهدف وسأترككم تستمعون به".

السومة رد على الانتقادات التي طالته مؤخرا: "الجماهير التي هاجمتني ليست جماهير الأهلي، لأن جماهير الأهلي تدعمني دائما وقامت بتحيتي بعد المباراة الماضية التي لم أسجل فيها. لا أعلم من يهاجمني، ولكنهم ليسوا جماهير الأهلي الذي يساند لاعبيه تحت أي ظرف. الجماهير عاطفية دائما وليس لهم إلا الظاهر".

مهاجم الأهلي سجّل 99 هدفا في 101 مباراة خاضها بالدوري السعودي.

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