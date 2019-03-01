خاص مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إصابة إكرامي في توقيت صعب.. وموقف الشناوي لم يُحسم

الجمعة، 01 مارس 2019 - 16:53

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - الأهلي

وصف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي توقيت إصابة شريف إكرامي بـ"التوقيت الصعب"، وذلك بعدما تعرض حارس المارد الأحمر لإصابة سيغيب على أثرها من 4 لـ 6 أسابيع.

وقال طارق سليمان: "إصابة إكرامي جاءت في توقيت صعب".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "نحن جاهزون بالبديل في أي وقت، وحتى مع غياب الشناوي مؤخرا، سوف نتعامل مع الأمر الواقع".

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وأضاف "إكرامي كان له دورا كبيرا في الفترة الماضية وشارك في عدد كبير من المباريات على مدار الموسم. إكرامي سينتظم في التدريبات العلاجية مباشرة وهو من النوعية التي تتعامل مع الإصابات بحرفية شديدة".

وواصل "أتمنى أن يلحق شريف إكرامي بمباراة الزمالك في الدوري".

وأشار "موقف الشناوي لم يُحسم حتى الآن. مازال هناك مران لـ الفريق يوم السبت وكذلك مران يوم الأحد".

وشدد "دائما لا أعتبر أن هناك أي فارق بين الحارس الأساسي والاحتياطي والحارس الثالث أيضا. هذا المركز له طبيعة خاصة ولابد من تساوي الحراس الثلاث في الجاهزية في أي وقت".

وعن غياب محمد الشناوي عن قائمة منتخب مصر، يرى طارق سليمان "أعتقد أن اختيارات حراس المنتخب جاءت وفقا لاعتبارات معينة لتجربة عدد من اللاعبين".

وأتم "خروج الشناوي أعتقد أنه من ضمن العناصر التي حصلت على راحة ويعرفها الجهاز الفني جيدا مثل محمد صلاح وأحمد حجازي".

وتعرض إكرامي لإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي اليوم الخميس. إصابة لم يستطع إكرامي استكمال التدريبات بسببها ليغادر رفقة خالد محمود طبيب الأهلي ويخضع لفحص مبدئي قبل أن يقرر الطبيب إجراء أشعى للوقوف على حجم إصابته.

وخضع إكرامي للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في عضلة السمانة ومن المنتظر أن يغيب من 4 لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة.

بينما محمد الشناوي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية لـ الأهلي يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد تعافيه من الإجهاد في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة أمام الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الاثنين في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

بعدها يطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في التاسع من شهر مارس في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى إلى جانب الشناوي وشريف إكرامي.

وظهر الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير في قائمة الأهلي في لقاء الجونة السابق في الدوري والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي (21 مباراة) المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز (24 مباراة) بـ 48 نقطة، بينما الزمالك في الصدارة بـ 52 نقطة من 21 مباراة.

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