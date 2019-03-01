بالفيديو – ومن يفعلها غيرك يا سومة.. هدف أسطوري ينقذ الأهلي أمام الاتحاد ويُثبت لعنة الدربي

سجل عمر السومة هدفا أسطوريا بـ مقصيه مبهرة كتبت تعادل أهلي جدة أمام الاتحاد في الدربي السعودي.

وتعادل أهلي جدة مع الاتحاد بهدف لكل فريق في دربي الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عبد الشافي لعب المباراة بالكامل والتي شهدت شوطا ثانيا مثيرا للغاية على عكس الشوط الأول السلبي.

رومارينيو افتتح التسجيل أولا لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 70 من رأسية من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

لكن السومة الذي جلس على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 61، رفض خروج فريقا مهزوما ليسجل هدفا ولا أروع.

استقبال على الصدر ولا أروع ثم مقصيه أسطورية كتبت التعادل لأهلي جدة.

وعاد الحكم السلوفيني دامير سكومينا للفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد اشتباه في لمسة يد لكنه احتسبه.

والهدف هو رقم 15 للسومة (29 عاما) في الموسم الحالي للدوري ليتساوى مع لياندري تاوامبا لاعب التعاون في وصافة ترتيب الهدافين ويسبقه بيفاتيمبي جوميس نجم الهلال الذي سجل 17 هدفا.

وهو رقم 99 إجمالا للسومة في الدوري السعودي الذي انضم له في موسم 2014-2015 بالانتقال من القادسية الكويتي إلى الأهلي.

واستمرت لعنة اتحاد جدة أمام الأهلي، فلم ينجح في الانتصار عليه منذ 2528 يوما في الدوري.

آخر مرة نجح فيها اتحاد جدة في الفوز على الأهلي في الدوري كان في الـ 29 من شهر مارس من عام 2012 بعدها فشل الفريق في كل محاولات الانتصار على أهلي جدة في الدوري.

ووصل أهلي جدة للنقطة 37 في المركز الخامس، بينما وصل اتحاد جدة للنقطة 16 في المركز الـ 14 من أصل 16 فريقا في الدوري.

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