كرة يد - الزمالك يحافظ على صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

الجمعة، 01 مارس 2019 - 17:56

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

انتهت قمة مباريات دوري المحترفين لكرة اليد بتعادل الكبيرين الأهلي والزمالك بنتيجة 23-23 يوم الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس.

وتواجه الناديان في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للبطولة والتي تقام بنظام الذهاب والإياب بين 8 أندية.

وكان الزمالك أفضل في الشوط الأول لكن الأهلي أدرك التعادل قبل الاستراحة وفي الشوط الثاني فرط الأخير في تقدم ثمين وصل في مرحلة ما إلى فارق 6 أهداف.

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وحافظ الزمالك على تصدره للبطولة ورفع رصيده إلى 23 نقطة بعدما فاز في آخر 6 مباريات قبل التعادل مع الأهلي.

واستمر الأهلي وصيفا للبطولة ورصيده بات 22 نقطة.

وتتنافس أندية الزمالك والاهلي وسبورتينج وطلائع الجيش وهليوبوليس وسموحة والجزيرة والأولمبي على اللقب.

كرة يد الزمالك الأهلي

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