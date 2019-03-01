كرة يد - الزمالك يحافظ على صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

انتهت قمة مباريات دوري المحترفين لكرة اليد بتعادل الكبيرين الأهلي والزمالك بنتيجة 23-23 يوم الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس.

وتواجه الناديان في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للبطولة والتي تقام بنظام الذهاب والإياب بين 8 أندية.

وكان الزمالك أفضل في الشوط الأول لكن الأهلي أدرك التعادل قبل الاستراحة وفي الشوط الثاني فرط الأخير في تقدم ثمين وصل في مرحلة ما إلى فارق 6 أهداف.

وحافظ الزمالك على تصدره للبطولة ورفع رصيده إلى 23 نقطة بعدما فاز في آخر 6 مباريات قبل التعادل مع الأهلي.

واستمر الأهلي وصيفا للبطولة ورصيده بات 22 نقطة.

وتتنافس أندية الزمالك والاهلي وسبورتينج وطلائع الجيش وهليوبوليس وسموحة والجزيرة والأولمبي على اللقب.