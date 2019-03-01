بالفيديو – نبيل دونجا يكشف عن مثله الأعلى وحلمه.. ويجيب عن "هل شعر بالإحباط لبيع الأسيوطي؟"

يعيش نبيل عماد "دونجا" أفضل فترات مسيرته الكروية، بعد أن ثبّت أقدامه في التشكيلة الأساسية لفريقه بيراميدز، وانضم لقائمة منتخب للمرة الأولى في مسيرته.

اللاعب تحدّث إلى الحساب الرسمي لناديه عبر "تويتر" وأجاب عن أسئلة سريعة.

في البداية عرّف نفسه: "أنا من المحلة محافظة الغربية، سعادة والدي ووالدتي هي الأهم بالنسبة لي، هما أسعد شخصين بانضمامي للمنتخب".

مضيفا: "قبل مباراة حرس الحدود تحدّث والدي إلي وأخبرني أنني سأسجل، وهو ما تحقق".

دونجا اختار مثله الأعلى: "في أوروبا ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، طريقة لعبه لا تشبهني تماما، ولكنها متقاربة، إنه يركض كثيرا ويقطع الكرة بشكل مميز، أحب مشاهدته".

وواصل: "وفي مصر مثلي الأعلى هو محمد النني".

كما أفصح عن ناديه المفضل في أوروبا: "أشجع ريال مدريد، أحببته بسبب كريستيانو رونالدو في الأساس، لكن بعد أن شاهدت الفريق أحببت أسلوب اللعب، يعجبني خط وسطه المكوّن من لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس. أتوقع فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

هل شعر بالإحباط لبيع الاسيوطي؟

دونجا أحد اللاعبين الذي عايشوا حقبتي الأسيوطي وبيراميدز يجيب: "كنت سعيدا جدا ببيع النادي، أدركت أنها ستكون فرصة لنا خصوصا مع وصول تركي آل الشيخ الذي غيّر مسار الكرة في مصر، يمكنكم ملاحظة مستوى اللاعبين الذين نمتلكهم الآن، ومع التدرب والجهد استطعت إثبات نفسي وصرت من أعمدة الفريق".

ويختتم كاشفا عن أحلامه بعد الانضمام لقائمة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر: "أحلامي أن أحترف في أوروبا، وأنا أمثّل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".

أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري هذا الموسم.. المدفع نبيل عماد دونجا يتحدث عن إنضمامه لمنتخبنا الوطني ومثله الأعلى وطموحاته مع النادي والمنتخب .. بالتوفيق يا مدفعنا 💣🧨💙 pic.twitter.com/EeMTxNLdzM — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) March 1, 2019

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