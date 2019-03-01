يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك رفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم "كهربا" عقب لقاء الفريق المقبل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

وتسلمت إدارة الزمالك تقريرا من اللجنة التي حققت مع كهربا. تقرير شهد توضيحا من كهربا بعدم قصده أي إساءة لجماهير الزمالك.

التزام كهربا بالحضور للتحقيق وحرصه على خوض التدريبات بشكل منفرد كما قرر النادي، يدعم موقف اللاعب لرفع الإيقاف عنه، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يكشف رئيس نادي الزمالك عقب لقاء بترو أتلتيكو، قراره النهائي بخصوص رفع الإيقاف عن كهربا.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، أن التحقيق مع كهربا جاء بسبب المشادة مع أوباما بجانب البصق تجاه جماهير الزمالك.

وبالحديث عن مشادته مع زميله أوباما أوضح كهربا "ذلك الأمر يحدث من أجل الغيرة على الزمالك ورغبتنا في الفوز تحت شعار نرفزة الملعب".

وأصر في تحقيقاته "لم يحدث تطاول لكنه رغبة منا في تحقيق الفوز للفريق وفور انتهاء المباراة انتهى كل شيء فأوباما أخ وصديق لي".

وبعد ذلك تم التطرق لواقعة بصق كهربا على جماهير الزمالك.

وأوضح كهربا في التحقيقات التي أدارها محمود خالد مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك"أنا احترم جماهير نادي الزمالك وأسعى دائما لإسعادها لكن ما حدث كان من قلة مندسة وسط تلك الجماهير".

وأضاف كهربا في التحقيقات "هناك فئة قليلة مندسة تطاولت عليّ لفظيا بالسباب ضد والدتي وهو ما أغضبني وصدر مني ذلك دون قصد بسبب الشعور بالإهانة".

وتابع كهربا "أما جمهور الزمالك العظيم فهو دائما في قلبي وأسعى دائما لإسعاده".

وأتم كهربا حديثه في التحقيقات "أكن كل تقدير واحترام لجمهور الزمالك، ويبادلوني نفس الشعور، فعقب المباراة انهالت عليّ الاتصالات يؤكدون تفهمهم للموقف".

وكان كهربا قد دخل في مشادة مع بعض جماهير الزمالك عقب استبداله بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام بترو أتلتيكو، كما ظهر على شاشات التليفزيون دخوله في نقاش مع زميله يوسف أوباما.

وتعرض كهربا للإيقاف من قبل إدارة الزمالك لأجل غير مسمى مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه واستبعاده من مواجهة الإياب أمام بترو أتلتيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو يوم الأحد في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كهربا من رحلة الفريق إلى أنجولا. (طالع التفاصيل)

ويسعى الزمالك للعودة بنتيجة إيجابية من أنجولا للحفاظ على حظوظه في الوصول للدور المقبل من الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته الرابعة برصيد نقطتين بينما بترو أتليتكو في المركز الثاني بـ 4 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي، ويتصدر جور ماهيا المجموعة بـ نقاط.

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