ضربة جديدة.. ماركا: راموس قد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب كاسيميرو

ضربة الخروج من الكأس بعد الهزيمة بثلاثية على ملعبه. ضربة الابتعاد عن الدوري. ضربة مواجهة برشلونة مرة أخرى. ضربات متتالية في وجه ريال مدريد، والآن على ما يبدو فأن الضربات لن تتوقف هنا.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت احتمالية غياب سيرجيو راموس عن كلاسيكو يوم السبت أمام برشلونة بسبب الإصابة.

وأشارت ماركا إلى "راموس سيخضع لفحوصات يوم السبت قبل ساعات قليلة من مواجهة برشلونة لمعرفة مصيره النهائي من المشاركة أمام الفريق الكتالوني".

ويعاني راموس من انزعاجات عضلية في الفخذ الأيمن.

إصابة راموس جاءت بسبب التحام مع البرازيلي كاسيميرو خلال كلاسيكو كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

كرة مشتركة هوائية بين كاسيميرو وراموس تسببت في شعور الأخير بآلام عضلية.

راموس عان منذ بداية الموسم من آلام في الساق اليمني، سواء في أوتار الركبة أو في العضلة.

سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد سيجد نفسه في ورطة كبيرة في حالة تأكد غياب راموس.

ناتشو سيغيب بسبب الإيقاف بعد خروجه مطرودا من مواجهة ريال مدريد أمام ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

الخبر السعيد الوحيد لكتيبة سولاري هو جاهزية رافائيل فاران للكلاسيكو.

فاران تعرض لإصابة بدت قوية في الركبة خلال مواجهة الفريق الكتالوني بإياب نصف نهائي كأس الملك، التي انتهت بثلاثية نظيفة لبارسا.

ولكن المدافع الدولي الفرنسي بدا جاهزا للمشاركة بعد تواجد في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الجمعة بحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للملكي.

ومع احتمالية غياب راموس وتأكيد غياب ناتشو، قد يشارك إما خيسوس فاييخو أو خافيير سانشيز بجانب فاران في خط الدفاع.

ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة يوم السبت في العاشرة إلا ربع في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

برشلونة في الصدارة بـ 57 نقطة، بينما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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