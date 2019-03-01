ماذا ينتظر الزمالك في شهر مارس؟ جدول مزدحم ومباريات حاسمة

ينتظر الزمالك جدولا مزدحما خلال شهر مارس إذ يخوض 5 مباريات في كافة المسابقات.

الزمالك يبدأ بمواجهتين حاسمتين في الكونفدرالية، حيث يحل ضيفا على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي لحساب الجولة الرابعة يوم 3 مارس من الشهر الحالي.

الفارس الأبيض يحتل المركز الرابع من مجموعته برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

وبعدها يستضيف الزمالك نظيره جور ماهيا الغيني يوم 10 مارس من الشهر الجاري ضمن خامس جولات بكأس الاتحاد الإفريقي.

ويعود الزمالك للمسابقات المحلية بمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العام بمواجهة المقاولون العرب يوم 13 مارس.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري العام برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن أصحاب المركز الثاني والثالث بيراميدز والأهلي.

يخرج الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نصر حسين داي الجزائري في آخر جولات دور المجموعات بالكونفدرالية يوم الأحد 17 مارس.

يختتم الزمالك مباريات شهر مارس بمواجهة الأهلي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ17 يوم السبت 30 مارس على ملعب برج العرب.

📅 #أجندة_في_الجول جدول مزدحم للزمالك في شهر مارس .. 3 مواجهات حاسمة في الكونفدرالية والقمة 117 في الدوري⚪ pic.twitter.com/8DNJHEb8N5 — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2019

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