ماذا ينتظر الأهلي في شهر مارس؟ بطاقة التأهل في إفريقيا ودربي القاهرة

مواجهتان حاسمتان للأهلي في دوري أبطال إفريقيا خلال شهر مارس لحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من البطولة.

الأهلي في جعبته 7 نقاط بصدارة المجموعة الرابعة والتي تضم فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري، وسيمبا التنزاني.

الفريق الأحمر يحل ضيفا على فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة يوم السبت 9 مارس الجاري.

وبعدها يواجه شبيبة الساورة الجزائري السبت 16 مارس في أخر مباريات المجموعة الرابعة.

رحلة الدوري العام تٌستكمل للأهلي بمواجهة بتروجت يوم الإثنين 4 مارس لحساب الجولة 26.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بنفس عدد نقاط بيراميدز مع ثلاث مباريات مؤجلة للفريق الأحمر.

الأوروجوياني مارتين لاسارتي يمتلك سجلا رائعا على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر في الدوري بتحقيقه ثماني انتصارات متتالية.

ويختتم الأهلي مبارياته في شهر مارس بمواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري العام يوم 30 من الشهر.

📅 #أجندة_في_الجول مواعيد الأهلي في شهر مارس .. مواجهتان حاسمتان في أبطال إفريقيا وديربي القاهرة🔴🦅 pic.twitter.com/OOJRVBqLPz — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2019

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