مؤتمر كلوب: احتفالي أمام إيفرتون لن يتكرر.. وموقف فيرمينو لم يتحدد بعد

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن احتفاله أمام إيفرتون في مباراة الدور الأول بين الفريقين لن تتكرر مجددا هذه المرة قبل لقاء الفريقين يوم الأحد بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب اندفع إلى أرضية الملعب للاحتفال رفقة حارسه أليسون بعدما سجل الريدز هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة من اللقاء، وهو ما عرضه لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي لاحقا.

كلوب ظهر خلال المؤتمر الصحفي للقاء وتحدث عن موقف العديد من لاعبيه دون أن ينسى الإشادة بهم، وكل الآتي على لسانه.

"عندما تلعب مباراة جيدة فإنها تبقى معك طوال الأسبوع، والآن علينا أن نحاول لعب مباراة مشابهة (لمباراة واتفورد) مجددا".

روبيرتو فيرمينو "لم يشارك في التدريبات أمس، بوبي شخص إيجابي ولكن علينا أن نرى. يبدو بحالة جيدة ولكن لا أعلم إن كان جاهزا".

عن ترنت ألكساندر أرنولد وأندي روبيرتسون "أعتقد إن سألت العديد من اللاعبين الصغار فلن يحبوا فكرة اللعب كظهير ولكن كرة القدم تغيرت وأصبحوا أكثر أهمية.. لقد منحت أرنولد كرة مباراة واتفورد بعدما صنع 3 أهداف".

أهداف فيرجيل فان دايك "بالطبع تحتاج إلى أهداف من كرات ثابتة، وأحببت هدفه الأول لأنه كان من عرضية رائعة. الأهداف من الركلات الثابتة بدأت بشكل جيد في أول الموسم ثم تراجعت قليلا ولكن آمل في المزيد".

جويل ماتيب "مذهل للغاية. حقيقة هو لاعب من طراز رفيع، يؤدي وظيفته بالشكل الأمثل ولا ينتظر أي مديح، فقط يحب ما يفعله، من اللطيف أن ننال لاعبا مثله".

عن عدم مشاركة جوردان هندرسون "هم يتقبلون الأمر ولكن لا أعتقد أن أحدا يكون سعيدا، والشيء الأهم هو أن يكون جاهزا للخصم المقبل، هذا أول شيء أفكر به".

ساديو ماني "جميعنا يعلم أنه لاعب عالمي، إنه فتى جيد ويمتلك تلك المهارات ولكن للتسجيل أنت تحتاج إلى مثل تلك اللحظات وبعض الحظ. دائما يملك الجودة حتى وإن لم يسجل، يعطينا المساحة لنسجل".

إيفرتون "في ملعب جوديسون بارك يدعمون فريقهم بشكل كبير لذا دعونا نذهب ونلعب في تلك الأجواء، سيكون الأمر متوحشا ومليء بالصخب، وعلينا أن نوصل ذلك على أرض الملعب أيضا".

"دائما ما نود أن نكون عدوانين ولكن بأفضل طريقة كروية، أن تكون مستعدا لجرح نفسك وليس لاعبي الخصم. الجمهور يريد الفوز ولكي تفوز فأنت بحاجة لـ11 لاعبا".

"لن أكرر ذلك الاحتفال في أنفيلد مجددا، كانت لحظة مميزة ونعلم أنها ستكون مواجهة صعبة وكذلك عاطفية".

"ليست وظيفتي أن اتفاجئ بموسم إيفرتون، هم يمتلكون فريق جيد للغاية، يمتلكون مدافعين ولاعبي وسط جيدين وفي الهجوم لا نستطيع التحدث عن قدراتهم".

ليفربول يحتل صدارة المسابقة برصيد 69 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي ملاحقه، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز التاسع برصيد 32 نقطة.

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