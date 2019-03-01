قائد أرسنال السابق: كلوب لا ينام بسبب صلاح.. ربما واقعة راموس ما زالت في ذهنه

الجمعة، 01 مارس 2019 - 11:08

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب ومحمد صلاح

يؤمن مارتن كيون قائد أرسنال السابق أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لا ينام بسبب تفكيره في كيفية إعادة محمد صلاح نجم الحُمر إلى تألقه مرة أخرى.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث كيون لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "مؤخرا لعب صلاح بشكل ثابت على الناحية اليمنى ولكنه يصبح أخطر بكثير حينما يتوغل لعمق الملعب".

وأردف "لا أعلم إن كانت واقعة إصابته أثناء تدخل سيرجيو راموس عليه في نهائي دوري أبطال ما زالت في ذهنه وتؤثر عليه، كأنه ينتظر تدخل لن يأتي أبدا".

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وشدد لاعب المدفعجية السابق "إن كنت سأواجه صلاح سألجا للعب بشكل بدني فهو لاعب يبث الرعب في أنفس المدافعين".

وأتم كيون "صلاح لعب بشكل جيد أمام واتفورد وإن عاد لأفضل مستوياته فإن ليفربول سيفوز بالدوري".

وسجل صلاح خلال الموسم الجاري 17 هدفا في 28 مباراة خاضها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

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