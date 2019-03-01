مران الأهلي – تأهيل لعاشور ونجيب.. ووليد سليمان يبدأ تدريبات الكرة

الجمعة، 01 مارس 2019 - 10:50

كتب : حسام نور الدين

كريم نيدفيد - الأهلي - شبيبة الساورة - رمضان صبحي - وليد سليمان - من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

واصل حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الأهلي خوض تدريباتهما التأهيلية في مران الفريق اليوم الجمعة في ظل معاناتهما من الإصابة.

ويستعد الأهلي للقاء بتروجيت يوم الاثنين المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية بينما خضع نجيب لجراحة في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة منذ سبتمبر الماضي.

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وتغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وعمرو السولية عن خوض المران في ظل معانتهما من الإصابة.

ويعاني السولية من آلام في العضلة الأمامية بينما تعرض إكرامي لمزق في عضلم السمانة.

وبدأ وليد سليمان لاعب الفريق خوض تدريبات الكرة بعدما أدى تدريبات بدنية أيضا وذلك في ظل معاناته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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