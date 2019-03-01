مران الأهلي – تأهيل لعاشور ونجيب.. والسولية يقترب من الغياب أمام بتروجت

الجمعة، 01 مارس 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

كريم نيدفيد - الأهلي - شبيبة الساورة - رمضان صبحي - وليد سليمان - من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

واصل حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الأهلي خوض تدريباتهما التأهيلية في مران الفريق اليوم الجمعة في ظل معاناتهما من الإصابة.

ويستعد الأهلي للقاء بتروجيت يوم الاثنين المقبل في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية بينما خضع نجيب لجراحة في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة منذ سبتمبر الماضي.

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وتغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وعمرو السولية عن خوض المران في ظل معانتهما من الإصابة.

ويعاني السولية من آلام في العضلة الأمامية بينما تعرض إكرامي لمزق في عضلم السمانة.

ولم يشارك السولية في التدريبات الجماعية لـ الأهلي ليقترب كثيرا من الغياب أمام بتروجت.

وركز مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي على ثنائية هشام محمد وحمدي فتحي في وسط الملعب، حسبما نقل مراسل FilGoal.com.

وبدأ وليد سليمان لاعب الفريق خوض تدريبات الكرة بعدما أدى تدريبات بدنية أيضا وذلك في ظل معاناته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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