بطولة العالم اسكواش - تأهل 6 مصريين إلى نصف النهائي

الجمعة، 01 مارس 2019 - 10:37

كتب : FilGoal

رنيم الوليلي

تقام فجر السبت مباريات الدور نصف النهائي ببطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش، والتي تشهد تواجد ستة لاعبين مصريين.

وتلعب مباريات بطولة العالم للاسكواش بولاية شيكاغو وتختتم المنافسات فجر الأحد، وتبلغ قيمة الجوائز مليون دولار كأكبر قيمة مالية في تاريخ اللعبة.

ويدافع الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي عن لقبهما بمواجهات مصرية خالصة أمام طارق مؤمن ونور الطيب على الترتيب لتضمن مصر التواجد في النهائي.

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بينما تأهل علي فرج كثالث المصريين في نصف النهائي ليواجه الفائز من الألماني سيمون روزنر والهندي سوراف غوسال.

أما نور الشربيني فتأهلت بالفوز على الويلزية تيسني إيفانز لتواجه الفرنسية كاميل سيرم في نصف النهائي.

وتنطلق مباريات نصف النهائي في تمام الواحدة بعد منتصف الليل بمواجهة رنيم الوليلي لزميلتها نور الطيب.

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