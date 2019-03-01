كرة يد - اليوم قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

تقام في الرابعة عصر اليوم الجمعة قمة الدوري المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك.

وتلعب المباراة على ملعب هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري وهو ختام الدور الأول من الدور النهائي بدوري المحترفين.

وتذاع المباراة مباشرة على قناة الأهلي في تمام الرابعة عصرا.

ويقع الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في الست مباريات.

أما الأهلي فيأتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من الفوز في خمس مباريات والتعادل أمام طلائع الجيش.

وتقام المرحلة النهائية من دوري المحترفين لكرة اليد من 8 فرق وهم الزمالك والأهلي وسبورتنج والجيش وهيليوبليس وسموحة والجزيرة والأولمبي.

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