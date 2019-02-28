بالفيديو - فالنسيا يتخطى بيتيس ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي الكأس

نجح فالنسيا في تخطي نظيره ريال بيتيس وانتصر عليه بهدف نظيف في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليضرب موعدا مع برشلونة في النهائي.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في معقل الفريق الأندلسي، وفالنسيا استفاد من تلك النتيجة وحسم الأمر لصالحه بهدف رودريجو مورينو بالدقيقة 56.

المباراة شهدت سجالا كبيرا بين الفريقين وتبادل للهجمات، والخفافيش نجحوا في الصمود بعد هدفيهم أمام طوفان الهجوم الأندلسي الذي لم يترك لهم سوى الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وهدف اللقاء الوحيد أتى في الدقيقة 56. تمريرة بينية إلى كيفن جاميرو المتوغل من الناحية اليمنى لينتظر الفرنسي خروج حارس المرمى من مرماه ثم مرر إلى رودريجو مورينو الذي أودع الكرة بسهولة في الشباك.

انتصار حرم ريال بيتيس من لعب النهائي على ملعبهم إذ تحدد ملعب بينيتو فيامارين لإقامة النهائي.

وسيلتقي فالنسيا مع برشلونة الذي تخطى ريال مدريد بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، يوم السبت 25 مايو.

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