نيمار: مثلي الأعلى هو روبينيو.. رغبت أن أكون مثله

الخميس، 28 فبراير 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

نيمار - روبينيو - البرازيل

عندما كان صغيرا كان يتمنى أن يكون مثله، والآن هو تخطاه بالفعل. هنا نتحدث عن نيمار دا سيلفا ومثله الأعلى.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
البرازيل

وتحدث نيمار في حوار مع شبكة DAZN المتخصصة في نقل الأحداث الرياضية عن طريق البث المباشر Streaming.

وقال نيمار: "مثلي الأعلى دائما كان روبينيو".

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وأضاف "منذ أن كنت صغيرا وأحببت للغاية كل ما يفعله روبينيو".

وواصل "دائما ما رغبت في أن أكون مثل روبينيو".

وتطرق نيمار للحديث عن بعض النقاط في حياته الخاصة، قائلا: "أنا لست الشخص الذي يشاهد مباريات كرة القدم كثيرا".

وتابع "عندما أكون في المنزل، أحب مشاهدة الألعاب الأخرى وتحديدا كرة السلة وليس كرة القدم".

وأتم "أحب للغاية الألعاب الأخرى ولا أشاهد كرة القدم كثيرا".

نيمار صاحب الـ 27 عاما شارك في 23 مباراة مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 11.

ويغيب نيمار عن مباريات باريس الأخيرة بسبب إصابة الكاحل والتي من المتوقع أن يعودها منها خلال شهر مارس المقبل.

باريس سان جيرمان كان بطلا لسوق الانتقالات الصيفية 2017 عندما فجر مفاجأة كبرى ونجح في كسر عقد نيمار مع برشلونة ليضم اللاعب للكتيبة الفرنسية.

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