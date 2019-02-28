مدرب وست بروميتش: كان رائعا رؤية حجازي يعود للتدريبات

الخميس، 28 فبراير 2019 - 22:27

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

عبر دارين مور المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون عن سعادته الكبيرة بسبب عودة أحمد حجازي من الإصابة.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وقال مدرب وست بروميتش: "نحن سعداء للغاية بعودة حجازي في التدريبات".

وأضاف في تصريحاته خلال الموقع الرسمي لناديه "حجازي عاد وشارك في التدريبات يوم الأربعاء وظهر بشكل جيد".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - أجيري يستقر على ضم 6 محترفين في معسكر مارس.. ليس بينهم صلاح وحجازي شكوك حول لحاق حجازي بمباراة ليدز مدرب وست بروميتش: إصابة حجازي؟ تدخلت سريعا لأنها لم تبد جيدة "سنودع أحلامنا إذا غاب لمدة طويلة".. حجازي يخرج مصابا في سقوط وست بروميتش

وواصل "حجازي ظهر بشكل جيد في تدريبات الأربعاء وسنرى هل ستكون هناك أي ردود فعل بخصوص إصابته خلال التدريبات المقبلة".

وتابع "كان من الرائع رؤية حجازي يعود من جديد للتدريبات معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "وكذلك كان من الرائع عودة هال روبسون و جاكوب ميرفي للتدريبات أيضا".

وأشار "سنقيم حالة الثلاثي ومدى الاستجابة لكل منهم خلال التدريبات المقبلة قبل المواجهة المقبلة".

ويستعد وست بروميتش ألبيون لمواجهة ليدز يونايتد يوم الجمعة في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وخرج محترفنا المصري أحمد حجازي مصابا في خسارة فريقه وست بروميتش ألبيون أمام شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

حجازي شارك أساسيا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 64 متأثرا بإصابة عضلية.

ولم يقدر حجازي على استكمال المباراة التي انتهت بخسارة وست بروميتش بسبب هدف كيران دويل بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

اقرأ أيضا:

مصطفى فتحي يغيب من 8 لـ 12 أسبوعا عن الزمالك

الأهلي لـ في الجول: إكرامي يعاني من مزق في عضلة السمانة

خبر في الجول - كواليس تحقيق الزمالك مع كهربا

مصدر في الزمالك لـ في الجول: كهربا قد لا يلحق بمواجهة بترو أتليتكو

إكرامي: أغيب عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع.. الإصابة في توقيت صعب

بالفيديو – ما لم تشاهده من قبل.. مراوغات وأهداف عبد الستار صبري مع باوك

في المحترفين في إنجلترا أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد مجدي: الفوز على شباب قسنطينة سيعيد الأمل للإسماعيلي 2 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2019 والقنوات الناقلة.. قمة عربية منتظرة 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو - فالنسيا يتخطى بيتيس ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي الكأس 2 ساعة | أوروبا
نيمار: مثلي الأعلى هو روبينيو.. رغبت أن أكون مثله 2 ساعة | أوروبا
بعد أحداث الكلاسيكو المؤسفة بتواجد مصري.. عقوبات صارمة ضد كتيبة كارتيرون 3 ساعة | الوطن العربي
بيان جديد من إيكاردي: تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك