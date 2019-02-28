بالفيديو – جدل تحكيمي وركلة جزاء قاتلة مهدرة.. أوليمبياكوس يودع الكأس بمشاركة كوكا

تلقى أوليمبياكوس خسارة مفاجئة من لاميا بهدف مقابل لا شيء ليودع كأس اليونان من الدور ربع النهائي.

أوليمبياكوس تعادل خارج أرضه 3-3 في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان، قبل أن يخسر على ملعبه بهدف خوان توماس في الدقيقة 52 ويودع مسابقة الكأس.

محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 66.

وأهدر فورتونيس لاعب أوليمبياكوس ركلة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة 87 تصدى لها حارس مرمى الضيوف.

ركلة فورتونيس، إذا هزت الشباك، لصعد أوليمبياكوس إلى نصف نهائي الكأس.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، وتحديدا في الدقيقة 62.

ولم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أوليمبياكوس، أثبتت الإعادة التليفزيونية اصطدام الكرة في يد مدافع لاميا داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو أوليمبياكوس بشدة على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

بعدها مباشرة، وبالتحديد في الدقيقة 64 رفع الحكم المساعد رايته ليوقف فرصة هدف محقق لصالح أوليمبياكوس.

وأوضحت الإعادة التليفزيونية صحة موقف لاعب أوليمبياكوس الذي اُحتسب عليه التسلل.

نسبة تحويل الفرصة داخل شباك لاميا كانت كبيرة للغاية لولا قرار الحكم المساعد.

أحداث جدلية كبيرة وفي النهاية ودع أوليمبياكوس كأس اليونان.

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