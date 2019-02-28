بالفيديو – جدل تحكيمي وركلة جزاء قاتلة مهدرة.. أوليمبياكوس يودع الكأس بمشاركة كوكا

الخميس، 28 فبراير 2019 - 21:54

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس - لاميا

تلقى أوليمبياكوس خسارة مفاجئة من لاميا بهدف مقابل لا شيء ليودع كأس اليونان من الدور ربع النهائي.

أوليمبياكوس تعادل خارج أرضه 3-3 في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان، قبل أن يخسر على ملعبه بهدف خوان توماس في الدقيقة 52 ويودع مسابقة الكأس.

محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 66.

أخبار متعلقة

كوكا لـ في الجول: الله يمنح كل من يتعب.. ولم أبتعد عن المنتخب حتى أعود إليه كوكا يتحدث عن الـ"هاتريك" الثاني في مسيرته ويُصرح: هدفنا الوصافة ولقب الكأس بالفيديو – كوكا يتلألأ في سماء اليونان.. سجل "هاتريك" في 25 دقيقة وقاد أوليمبياكوس للانتصار بالفيديو - تشيلسي وإنتر ينتصران ويتأهلان لدور الـ16.. كوكا يودع الدوري الأوروبي

وأهدر فورتونيس لاعب أوليمبياكوس ركلة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة 87 تصدى لها حارس مرمى الضيوف.

ركلة فورتونيس، إذا هزت الشباك، لصعد أوليمبياكوس إلى نصف نهائي الكأس.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، وتحديدا في الدقيقة 62.

ولم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أوليمبياكوس، أثبتت الإعادة التليفزيونية اصطدام الكرة في يد مدافع لاميا داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو أوليمبياكوس بشدة على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

بعدها مباشرة، وبالتحديد في الدقيقة 64 رفع الحكم المساعد رايته ليوقف فرصة هدف محقق لصالح أوليمبياكوس.

وأوضحت الإعادة التليفزيونية صحة موقف لاعب أوليمبياكوس الذي اُحتسب عليه التسلل.

نسبة تحويل الفرصة داخل شباك لاميا كانت كبيرة للغاية لولا قرار الحكم المساعد.

أحداث جدلية كبيرة وفي النهاية ودع أوليمبياكوس كأس اليونان.

اقرأ أيضا:

مصطفى فتحي يغيب من 8 لـ 12 أسبوعا عن الزمالك

الأهلي لـ في الجول: إكرامي يعاني من مزق في عضلة السمانة

خبر في الجول - كواليس تحقيق الزمالك مع كهربا

مصدر في الزمالك لـ في الجول: كهربا قد لا يلحق بمواجهة بترو أتليتكو

إكرامي: أغيب عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع.. الإصابة في توقيت صعب

بالفيديو – ما لم تشاهده من قبل.. مراوغات وأهداف عبد الستار صبري مع باوك

في المحترفين كوكا أوليمبياكوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد مجدي: الفوز على شباب قسنطينة سيعيد الأمل للإسماعيلي 2 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2019 والقنوات الناقلة.. قمة عربية منتظرة 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو - فالنسيا يتخطى بيتيس ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي الكأس 2 ساعة | أوروبا
نيمار: مثلي الأعلى هو روبينيو.. رغبت أن أكون مثله 2 ساعة | أوروبا
بعد أحداث الكلاسيكو المؤسفة بتواجد مصري.. عقوبات صارمة ضد كتيبة كارتيرون 3 ساعة | الوطن العربي
بيان جديد من إيكاردي: تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك