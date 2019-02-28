ثلاثية الكلاسيكو تكتب تاريخا يحدث لأول مرة منذ 93 عاما لبرشلونة.. وإنجاز منتظر

الأرقام التاريخية الناتجة عن انتصار برشلونة في الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي كأس الملك في ملعب سانتياجو برنابيو لا تتوقف.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن بعض الأرقام القياسية التي حققها البلوجرانا عقب الفوز في الكلاسيكو.

** ريال مدريد لم يفز في ملعبه على برشلونة في كأس الملك منذ عام 1970.

منذ ذلك الوقت التقى الفريقان أربع مرات تعادلا في ثلاث مواجهات وخسر ريال مدريد اللقاء الأخير بثلاثية.

** منذ انتصار برشلونة على ريال مدريد 6-2 في البرنابيو عام 2009 التقى الفريقان في 17 كلاسيكو فاز الفريق الكتالوني في تسعة.

** هذا هو أكبر فوز لبرشلونة على ريال مدريد في مسابقة الكأس منذ 93 عاما.

** برشلونة بإمكانه الفوز باللقب للموسم الخامس على التوالي ليصبح رقما تاريخيا يحدث لأول مرة.

وسوف يلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين فالنسيا وريال بيتيس.

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