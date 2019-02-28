بالفيديو – كريم حافظ يشارك وتريزيجيه يصنع وقاسم باشا يودع كأس تركيا

الخميس، 28 فبراير 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

صنع محمود حسن "تريزيجيه" هدفا لفريقه قاسم أمام بلدية آكهيسار سبور ولكنه ودع البطولة بالهزيمة مرة أخرى.

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

قاسم باشا

وخسر قاسم باشا اليوم الخميس على ملعبه بهدفين لهدف في إياب ربع نهائي كأس تركيا.

وبذلك يودع قاسم باشا البطولة بالهزيمة بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي ربع النهائي.

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وشارك تريزيجيه في المباراة بأكملها بالإضافة لكريم حافظ أيضا.

افتتح الضيوف الأهداف في الدقيقة 18 عن طريق هيلدر باربوسا.

وأدرك فودي كويتا التعادل لقاسم باشا في الدقيقة 37 من صناعة تريزيجيه.

واحتاج قاسم باشا لتسجيل هدفين آخرين لإدراك التعادل ولكن نجح الضيوف في تسجيل هدفا ثانيا عن طريق سيرجيو بورجيس في الدقيقة 84.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة بعد مرور 23 جولة.

ويفصل قاسم باشا عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي سبع نقاط.

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قاسم باشا تريزيجيه

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