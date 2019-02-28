رقم تاريخي حققه أرنولد في انتصار ليفربول على واتفورد

الخميس، 28 فبراير 2019 - 20:36

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول

مثلت مباراة ليفربول وواتفورد حدثا تاريخيا للظهير الأيمن للحُمر ترينت ألكسندر أرنولد بعدما صنع ثلاثة أهداف في لقاء واحد لأول مرة في مسيرته.

ترينت ارنولد

النادي : إنجلترا

ليفربول

واكتسح ليفربول منافسه واتفورد يوم الأربعاء في ملعب أنفيلد بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها أن أرنولد أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يستطيع صناعة ثلاثة أهداف في لقاء واحد بالمسابقة.

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وصنع أرنولد ثلاثيته بعمر الـ20 و143 يوما، ليتجاوز رقم جيرمان بينانت حينما كان في ميدلزبره وقام بالأمر ذاته بعمر الـ20 و227 يوما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 28 جولة.

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ليفربول أرنولد

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