تقرير: مفاوضات تجديد دي خيا تصل لطريق مسدود.. يونايتد يرفض مساواته مع سانشيز

الأمر الذي حدث مع أنتوني مارسيال على ما يبدو أنه لن يحدث سريعا مع دافيد دي خيا. مفاوضات تجديد حارس مانشستر يونايتد تصل لطريق مسدود.

صحيفة ديلي ريكورد البريطانية زعمت وصول مفاوضات التجديد بين دي خيا ومانشستر يونايتد إلى طريق مسدود.

وفقا لحديث مصادر مُطلعة على المفاوضات بين الطرفين مع الصحفي الإنجليزي دنكان كاسيلز فأن " إد وودورد – المدير التنفيذي لـ يونايتد – غير مستعد لتلبية مطالب دي خيا".

دي خيا يطلب التساوي في الراتب مع أليكسيس سانشيز، وهو ما يرفضه وودورد، وفقا لما كشفته الصحيفة.

ويتقاضى التشيلي سانشيز 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويحصل على 75 ألفا أخرى مع كل مباراة يشارك فيها.

بينما يحصل دي خيا، في الوقت الحالي، على 175 ألف إسترليني وينتهي عقده في 2020.

وكان دي خيا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد لولا أزمة "الفاكس" في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية عام 2015.

الصفقة لم تتم وريال مدريد بعد ذلك أتم تعاقده مع تيبو كورتوا من تشيلسي.

صاحب الـ 28 عاما شارك مع يونايتد في 34 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيف في 10 مباريات.

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