رامي ربيعة: أنا سليم.. حسبي الله ونعم الوكيل

نفى رامي ربيعة مدافع الأهلي ما تردد عن تعرضه لإصابة جديدة ستتسبب في فسخ عقده مع المارد الأحمر.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بوجود نية لدى الأهلي بفسخ عقد رامي ربيعة بسبب الإصابة.

وهو ما نفاه اللاعب تماما.

وكتب ربيعة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) معلقا على تلك الأنباء: "الحمد الله. أنا سليم".

وأضاف "حسبنا الله ونعمة الوكيل في كل شخص يكتب خبرا كاذبا عني".

وأتم "حسبي الله ونعمة الوكيل. ربنا يهديكم".

وغاب رامي ربيعة عن المشاركة بقميص الأهلي منذ العام الماضي بعد إصابته في مواجهة الزمالك بشهر يناير 2018.

ولكن ربيعة عاد وتم قيده محليا، وكذلك في القائمة الإفريقية.

وشارك ربيعة في انتصار الأهلي على سيمبا التنزاني بخماسية مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

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