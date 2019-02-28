رسميا - يويفا يوقف راموس مباراتين بسبب إنذار أياكس "المتعمد"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا إيقاف سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد لمباراتين بعد تعمده الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس الهولندي.

وحصل راموس على إنذار أمام أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليغيب عن مواجهة الإياب.

وقال راموس عقب المباراة في تصريحات إنه تعمد الحصول على إنذار كي يستطيع لعب ربع النهائي حال تأهل ريال مدريد.

ذلك قبل أن يلجأ لحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويؤكد أن حصوله على الإنذار لم يكن بشكل متعمد بل بسبب قوة اللقاء.

وفتح يويفا تحقيق في الواقعة يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتخذ قراره بالإيقاف لمباراتين ليغيب راموس عن مواجهة الإياب أمام أياكس في دور الـ16، وذهاب ربع النهائي حال تأهل الملكي.

وبذلك يكون قد تقرر إيقاف راموس لمباراة إضافية بدلا من مباراة وحيدة.

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