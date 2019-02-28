رسميا - يويفا يوقف راموس مباراتين بسبب إنذار أياكس "المتعمد"

الخميس، 28 فبراير 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - أياكس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا إيقاف سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد لمباراتين بعد تعمده الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس الهولندي.

وحصل راموس على إنذار أمام أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليغيب عن مواجهة الإياب.

وقال راموس عقب المباراة في تصريحات إنه تعمد الحصول على إنذار كي يستطيع لعب ربع النهائي حال تأهل ريال مدريد.

أخبار متعلقة

فالفيردي: ريال مدريد كان أفضل من برشلونة في أوقات كثيرة.. ولكننا فريق قوي بالفيديو – ليلة سواريز.. برشلونة يغتال ريال مدريد بثلاثية ويطير لنهائي الكأس في الكلاسيكو – مشجع ريال مدريد يضرب حارس مرمى برشلونة أثناء المباراة في الكلاسيكو – القداحة التي أصابت رأس كارلوس.. أو أجبرت ريال مدريد على احترام بويول

ذلك قبل أن يلجأ لحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويؤكد أن حصوله على الإنذار لم يكن بشكل متعمد بل بسبب قوة اللقاء.

وفتح يويفا تحقيق في الواقعة يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يتخذ قراره بالإيقاف لمباراتين ليغيب راموس عن مواجهة الإياب أمام أياكس في دور الـ16، وذهاب ربع النهائي حال تأهل الملكي.

وبذلك يكون قد تقرر إيقاف راموس لمباراة إضافية بدلا من مباراة وحيدة.

اقرأ أيضا:

مصطفى فتحي يغيب من 8 لـ 12 أسبوعا عن الزمالك

الأهلي لـ في الجول: إكرامي يعاني من مزق في عضلة السمانة

خبر في الجول - كواليس تحقيق الزمالك مع كهربا

مصدر في الزمالك لـ في الجول: كهربا قد لا يلحق بمواجهة بترو أتليتكو

إكرامي: أغيب عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع.. الإصابة في توقيت صعب

بالفيديو – ما لم تشاهده من قبل.. مراوغات وأهداف عبد الستار صبري مع باوك

سيرخيو راموس ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ساري لـ صحفي "ذا صن": مستقبلي؟ ماذا عنك أنت.. هل الصحيفة سعيدة بك؟ دقيقة | أوروبا
بالفيديو – كريم حافظ يشارك تريزيجيه يصنع وقاسم باشا يودع كأس تركيا 16 دقيقة | المحترفون
رقم تاريخي حققه أرنولد في انتصار ليفربول على واتفورد 34 دقيقة | أوروبا
تقرير: مفاوضات تجديد دي خيا تصل لطريق مسدود.. يونايتد يرفض مساواته مع سانشيز 38 دقيقة | أوروبا
عودة حازم إمام وغياب كهربا ومحمود علاء عن قائمة الزمالك أمام بترو أتليتكو ساعة | مصر
رامي ربيعة: أنا سليم.. حسبي الله ونعم الوكيل ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك