ميرور تكشف عن أربعة أهداف رئيسية لمانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية.. بينهم راكيتيتش

أشهر قليلة وينتهي الموسم الكروي وحدد مانشستر يونايتد أهدافه التي يريد ضمها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن حتى الآن من غير المعروف إن كان أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت سيبقى في منصبه أم أن يونايتد سيتعاقد مع مدرب آخر، وإن كانت التقارير الصحفية تشير إلى أن المهاجم النرويجي السابق سيحافظ على منصبه.

ونشرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية تقريرا ذكرت فيه الأربعة أهداف التي يسعى يونايتد لضمهم في الصيف المقبل وهم كالتالي:

** وان بيساكا

الظهير الأيمن لكريستال بالاس في ظل تألقه مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويعاني يونايتد خلال الموسم الجاري من غياب أنتونيو فالنسبا للإصابة ولا يعتمد في ذلك المركز سوى على آشلي يونج صاحب الـ33 عاما.

وفي ظل عدم تألق الشاب ديوجو دالوت حتى الآن فإن بيساكا يناسب مانشستر يونايتد.

وشارك بيساكا مع كريستال بالاس الموسم الجاري في 28 مباراة وصنع هدفين.

** كاليدو كوليبالي

مدافع نابولي كان على رأس اهتمامات مانشستر يونايتد في الصيف الماضي وارتبط اسمه بالانضمام في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

لكن نابولي لن يدع اللاعب المالي الرحيل سوى مقابل رقم قياسي عالمي.

وشارك كوليبالي في 33 مباراة مع نابولي وصنع هدفين.

** ميلان سكرينيار

مدافع آخر على رأس اهتمامات مانشستر يونايتد هو السلوفاكي سكرينيار ولاعب إنتر ميلان.

اللاعب انضم لإنتر قبل الموسم الماضي وحاول يونايتد ضمه لكن إنتر طلب الحصول على 76 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب مع إنتر ميلان الموسم الجاري في 32 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

** إيفان راكيتيش

لاعب خط وسط برشلونة صاحب الـ30 عاما ارتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر ميلان الصيف المقبل.

ولكن يونايتد يرغب في التعاقد مع اللاعب الكرواتي في ظل خبراته الكبيرة.

وشارك راكيتيتش مع برشلونة الموسم الجاري في 38 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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