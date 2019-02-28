الكشف عن - عندما رفض دي روسي الانضمام لـ سيتي في الدقيقة الأخيرة

العديد من العروض من قبل كبار أوروبا كانت على طاولته ولكنه ظل متمسكا دائما بقميص الجيالوروسي.. رغم ذلك كاد دانيلي دي روسي يرحل عن روما وينضم إلى مانشستر سيتي قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة.

وهذا ما كشفه مواطنه روبيرتو مانشيني مدرب مانشستر سيتي الأسبق خلال الفترة من 2009 حتى 2013.

دي روسي يلعب بقميص الجيالوروسي منذ عام 2001 ولم يحقق معهم سوى كأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي مرة.

دي روسي لم يظهر بأي قميص إلا قميص ذئاب روما منذ 2002 وحتى اللحظة.

وسط الرحلة المثيرة لدي روسي مع روما، ارتبط اسمه بالعديد من الأندية العملاقة ولكنه في النهاية لم يرحل في أي فريق، ومانشيني كشف عن كواليس تتعلق برغبته في التعاقد مع أمير روما.

وقال مانشيني لصحيفة إل ميساجيرو الإيطالي: "قضينا ليلة بأكملها في روما نتحدث، كان الأمر شبه منتهي".

واستدرك "ولكنه تراجع في الدقيقة الأخيرة، هاتفني حينها وقال لي: لا استطيع الذهاب".

وواصل مانشيني حديثه "كنت غاضبا ومجروحا. حدث الأمر منذ فترة طويلة للغاية، حينها كان دي روسي في منتصف مسيرته".

وأتم "كنت اعتبره لاعبا حاسما".

وحقق دي روسي 3 ألقاب مع روما وكذلك رفع جائزة أفضل لاعب العام في إيطاليا في موسم 2008-09.

دي روسي تتطرق سابقا إلى الأسباب التي دفعته لعدم الرحيل عن ذئاب العاصمة الإيطالي، وقال: "هل تعرف ما معنى أن تكون رمزا لروما؟ إنها مسؤولية كبيرة، إنها مسؤولية عليك أن تتحملها وليس لديك خيار".

"عندما كنا على وشك الإفلاس أو كان لدي عروض من أندية أخرى لم أرحل.. الرد لم يكن لي، لأني مملوك لروما وواحد من عشاقها، لذلك هذا ليس قراري"

"أنا دانييلي دي روسي، أنا مملوك لروما وعشاقها".

"نعم، بقائي في روما كان اختيارا مهنيا خاطئا ولكنني كنت على علم بذلك".

"هي طريقة مختلفة لتحقيق الطموح عن طريق الاستمرار في مكان لا تعتاد فيه على تحقيق البطولات بشكل مستمر".

"الفوز مع تلك الأندية يعد مذاقا خاصة وهذا ما يحدث. لقد حلمت دائما بتحقيق ذلك".

اقرأ أيضا:

مصطفى فتحي يغيب من 8 لـ 12 أسبوعا عن الزمالك

الأهلي لـ في الجول: إكرامي يعاني من مزق في عضلة السمانة

خبر في الجول - كواليس تحقيق الزمالك مع كهربا

مصدر في الزمالك لـ في الجول: كهربا قد لا يلحق بمواجهة بترو أتليتكو

إكرامي: أغيب عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع.. الإصابة في توقيت صعب

بالفيديو – ما لم تشاهده من قبل.. مراوغات وأهداف عبد الستار صبري مع باوك