"التغيير أفضل للجميع".. رسميا - رانييري يرحل عن فولام

أعلن نادي فولام الإنجليزي رسميا رحيل مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري عن منصبه مع الفريق بعد تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وسيتولى سكوت باركر الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت بحسب ما كشفه الموقع الرسمي للنادي.

وقال شهيد خان رئيس النادي في بيان: "بعد نقاشنا هذه الظهيرة توصلنا مع رانييري إلى أن التغيير هو الأفضل للجميع في الوقت الحالي، ولست متفاجئا إذ كان رانييري رجلا مهذبا ولبقا كعادته".

وأضاف "فترته مع فولام لم تُثمر عما كان متوقعا ونحتاجه عندما تولى المهمة في نوفمبر الماضي، ولكني أؤكد أن اللوم ليس عليه فقط على التواجد في هذا المركز".

فولام تعرض للهزيمة أمام ساوثامبتون بهدفين نظيفين يوم الأربعاء ليتراجع إلى المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة بعد مرور 28 جولة.

وتولى رانييري المهمة في نوفمبر الماضي خلفا لسلافيسا يوكانوفيتش ولكنه حقق 3 انتصارات فقط في 17 مباراة.

وأشار رئيس النادي "طلبت من سكوت باركر تولي المهمة بشكل مؤقت وقد استجاب سريعا من أجل محاولة المساعدة والنمو خلال قادم المباريات، وإن استجاب باركر للتحدي وظهر رد الفعل من لاعبينا على الفرصة فربما تأتي الانتصارات خلال الأشهر المقبلة".

وقال رانييري تعقيبا على البيان "أنا حقيقة محبط بسبب النتائج الأخيرة ولأننا لم نمكن من استغلال انطلاقتنا الجيدة عند تعييني، أود شكر النادي واللاعبين والجماهير على الدعم الذي حظيت به طوال فترتي في النادي".

وسيتعين على فولام خوض مواجهة صعبة يوم الأحد أمام تشيلسي المنتشي بفوزه القوي على توتنام 2-0.

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