الاتحاد الإنجليزي يحقق في إدعاءات دفع سيتي أموال بطريقة غير قانونية لضم سانشو

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في إدعاءات دفع نادي مانشستر سيتي أموال بطريقة غير قانونية من أجل ضم لاعبه السابق جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الحالي.

صحيفة دير شبيجل الألمانية قالت يوم السبت إن النادي السماوي دفع 200 ألف إسترليني لوكيل أعمال يُدعى إيميكا أوباسي من أجل ضم سانشو من صفوف واتفورد في مارس 2015 عندما كان اللاعب في عمر 14 عاما.

قوانين الاتحاد الإنجليزي تنص على أن اللاعبين الأقل من 16 عاما لا يجوز تمثيلهم من قبل وكيل أعمال، وسيتي رد مجددا على تلك التسريبات قائلا: "المحاولة لتشويه سمعتنا واضحة ومنظمة".

وأضاف البيان "لن نقدم أي تعليق على مواد خارج السياق تم اكتشافها على أنها مخترقة أو مسروقة من أشخاص وأفراد يمثلون النادي".

سانشو المولود في لندن انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عندما كان في عمر الـ14، وحينها دفع السماوي 66 ألف إسترليني كتعويض لنادي واتفورد، واللوائح تمنع تقديم إغراءات مادية للاعبين الأقل من 16 عاما.

الصحيفة الألمانية أشارت إلى أن سيتي دفع الـ200 ألف إسترليني للوكيل أوباسي كجزء من عقد لاستكشاف المواهب في أمريكا الجنوبية، ولكنها كانت في الحقيقة من أجل ضم سانشو، وهو ما قرر الاتحاد الإنجليزي التحقيق فيه.

جادون لم يمثل الفريق الأول لسيتي على الإطلاق وانتقل إلى صفوف بروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 8 ملايين إسترليني.

ومع أسود الفيتسفالين قدما أداء رائعا ساعد فريقه على تصدر مسابقة الدوري الألماني في الموسم الجاري، وجلب له استدعاء إلى المنتخب الإنجليزي.

في أبريل 2017 تعرض ليفربول لعقوبة منع التعاقد مع لاعبين لأكاديميته لمدة عامين وتغريمه 100 ألف إسترليني بعد مخالفات مشابهة وتقديمه إغراءات مالية لأحد لاعبي أكاديمية ستوك سيتي وقد بلغ من العمر 12 عاما وقتها.

أما تشيلسي فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منعه من إجراء أي تعاقدات لفترتي انتقالات وتغريمه 400 ألف جنيه إسترليني على خلفية مخالفته قواعد الفيفا في التعاقد مع لاعبين قٌصر (طالع التفاصيل).

تسريبات فوتبول ليكس

التسريبات التي نشرتها "دير شبيجل" ليست الأولى في عالم الكرة ولا فيما يخص مانشستر سيتي أيضا.

في نوفمبر من العام الماضي ذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي متورط بضخ 2,7 مليون يورو على مدار السنوات السبع الماضية، وهو ما يخالف قوانين اللعب المالي النظيف.

ليس ذلك فقط، جياني إنفانتينو السكرتير العام السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم - رئيس فيفا الحالي - ساهم في تضليل التحقيقات بشان تجاوزات مانشستر سيتي، كما شكر خلدون المبارك رئيس النادي الإنجليزي على "ثقته" بحسب التسريبات التي نشرتها صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية وقتها.

والسماوي رد وقتها على تلك الأنباء بنفس البيان السابق ذكره: "المحاولة لتشويه سمعتنا واضحة ومنظمة".

التسريبات التي طالت مانشستر سيتي لم تتوقف عند هذا الحد. صحيفة دير شبيجل الألمانية ذكرت أن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق تدخل لمساعدة قطر على تنظيم مونديال 2022 (طالع التفاصيل).

وتسريب آخر كشف عن محاولة كبار الأندية الأوروبية تنظيم مسابقة دوري خاص بهم في خطوة انقلابية تجاه الاتحاد الأوروبي "يويفا" وهو ما رد عليه بايرن ميونيخ لاحقا (طالع التفاصيل).

تشيلسي كان ضمن المتورطين كذلك. النادي دفع أموالا بشكل غير قانوني لوالد لاعبه أندريس كريستينسن من أجل تسهيل ضم الأخير (طالع التفاصيل).

كما كشفت التسريبات عن تفاصيل مثيرة تخص انتقال كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو (طالع التفاصيل).

أما مانشستر يونايتد فقد ارتكب عدة مخالفات فيما يخص التعاقد مع رادميل فالكاو من موناكو، وتحايل على اللوائح (طالع التفاصيل).

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