لجنة المسابقات تحدد بتروسبورت لاستضافة مواجهة الأهلي وبتروجت

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي وبتروجت على ملعب بتروسبورت بدلا من استاد السلام.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت يوم الاثنين المقبل 4 مارس ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

واستبعدت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب السلام بسبب عدم جاهزيته في استقبال المباريات في الوقت الحالي.

ويلعب بتروجت أمام الجونة عصر غد الجمعة ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

ويتقاسم الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 21 مباراة مع بيراميدز الذي خاض 24 مباراة.

أما بتروجت فيقع في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من 24 مباراة خاضهم في البطولة.