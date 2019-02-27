ماذا يفعل ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي الكأس؟ بشرى سارة للملوك لا تكتمل

المواجهة تتجدد بين قطبي إسبانيا. ريال مدريد يلعب مع برشلونة في نصف نهائي كأس الملك، فكيف جاءت النتائج السابقة؟

للمرة السادسة يلعب الغريمان التقليديان في نصف نهائي كأس الملك. 5 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين حملت دائما الخبر السعيد للملوك.

نجح ريال مدريد دائما في تخطي عقبة برشلونة حين يلعب ضده في نصف النهائي. إذ انتصر الفريق الملكي في 4 مواجهات ولم يخسر إلا واحدة فقط.

ورغم تفوق ريال مدريد على برشلونة في نصف النهائي، إلا أن ريال مدريد لم يحقق لقب الكأس بعد المرور من برشلونة سوى مرة واحدة.

FilGoal.com يستعرض سجل المواجهات بين الفريقين.

*4 مباريات في نصف النهائي

أولى المواجهات كانت عام 1916.

ريال مدريد مر إلى النهائي بعد 4 مواجهات مع برشلونة لأن فارق الأهداف لم يكن معمولا به في هذا الفترة، وللمرور للنهائي يجب تجنب الخسارة في إحدى مباراتين نصف النهائي.

برشلونة فاز ذهابا 2-1، وفي العودة انتصر ريال مدريد 4-1؛ لتعاد المباراة.

المباراة الثالثة انتهت بالتعادل 6-6 بعد لعب أشواط إضافية.

وفي الرابعة وبعد أشواط إضافية أيضا فاز ريال مدريد بنتيجة 4-2 وتأهل للنهائي.

لكن في النهائي خسر ريال مدريد من أتليتك بلباو برباعية دون رد.

*11-1

أما المواجهة الثانية والتي كانت عام 1943 تعد من أشهر المواجهات بين الفريقين.

ريال مدريد خسر من برشلونة ذهابا بثلاثية دون رد. وفي الإياب سحقه بنتيجة 11-1.

تعددت الروايات حول شرعية الفوز الملكي ما بين تدخل من قوات فرانكو حاكم إسبانيا وتهديد لاعبي برشلونة بقتل أسرهم حال عدم الخسارة وتفويت المباراة لـ ريال مدريد.

إلا أن خسارة ريال مدريد للنهائي أمام بلباو بهدف دون رد أيضا تقف أمام هذه الرواية.

الانتصار الكتالوني الوحيد

المواجهة الثالثة بين الفريقين كانت الوحيدة التي انتهت بفوز برشلونة عام 1954.

خسر برشلونة ذهابا بهدف دون رد لكنه انتصر في الإياب بنتيجة 3-1 وتأهل للنهائي.

وأمام فالنسيا سقط برشلونة بثلاثية دون رد ليفشل في الحفاظ على لقبه.

الأبطال

في موسم 1992-1993 وبعد 3 مواجهات مع برشلونة في نصف النهائي وخسارة النهائي مرتين أمام بلباو؛ نجح ريال مدريد اخيرا في تحقيق الكأس.

بعد التعادل ذهابا 1-1، فاز ريال مدريد إيابا بهدفين مقابل هدف وتأهل للنهائي لمواجهة ريال سرقسطة.

وعلى ملعب ميستايا فاز ريال مدريد بهدفين دون رد.

ويبدو وأن فك لعنة برشلونة شكل عقدة أخرى لـ ريال مدريد. الفريق الملكي انتظر حتى موسم 2010-2011 للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا مجددا، وحقق اللقب على حساب برشلونة في المباراة النهائية.

أتليتكو يحتفل في سانتياجو بيرنابيو

بتاريخ 30 يناير 2013 تعادل ريال مدريد مع برشلونة بهدف لكل فريق على ملعب الأول في نصف النهائي. في تلك الفترة لم يكن ريال مدريد يمر بأفضل حالاته.

لكن في مباراة العودة التي أُقيمت بتاريخ 26 فبراير، انتصر ريال مدريد 3-1 على ملعب كامب نو ليتأهل للنهائي.

ملعب ريال مدريد، سانتياجو بيرنابيو استضاف المباراة النهائية ضد الفريق الثاني في العاصمة: أتليتكو مدريد الذي تغلب على إشبيلية في نصف النهائي.

ورغم تقدم كريستانو رونالدو لـ ريال مدريد في النتيجة إلا أن كتيبة دييجو سيميوني عادت في النتيجة عن طريق دييجو كوستا قبل أن يُسجل ميراندا هدف الفوز للـ روخي بلانكوس بعد لعب أشواط إضافية.