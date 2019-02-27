صلاح يختار هدفه الأفضل في الدوري الإنجليزي ويشرح الأسباب

شرح نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول أسباب اختياره لأفضل هدف سجله في الدوري الإنجليزي.

صلاح تسلم جائزة خاصة من رابطة الدوري الإنجليزي بعد وصوله لهدفه رقم 50 في المسابقة.

وقال صلاح في تصريحات مصورة لموقع رابطة الدوري عن هدفه الأفضل: "أنا في حيرة بين هدفي في شباك توتنام بالمباراة التي انتهت 2-2، وهدفي في مرمى إيفرتون".

هدف صلاح في إيفرتون حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018.

وأضاف الدولي المصري "أميل لاختيار هدفي في إيفرتون، لأنه كان هدفاً مختلفاً بالنسبة لي".

وأوضح الأسباب بقوله "لقد استخدمت قوتي البدنية ومهاراتي وإنهاء الكرة في الشباك بشكل جميل. لذلك أفضل هذا الهدف".

وصل صلاح للهدف رقم 50 بهدفه الثاني في المباراة والثالث لليفربول أمام كريستال بالاس الشهر الماضي ليصبح بذلك رابع أسرع لاعب يصل للرقم 50 في البريميرليج من حيث عدد المباريات وذلك بعد 72 مباراة خاضهم في المسابقة بالتساوي مع فيرناندو توريس.

ويتفوق على صلاح الثلاثي أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي من حيث الوصول لـ50 هدف في عدد مباريات أقل.

ينفرد أندي كول بصدارة القائمة بتسجيل الـ50 هدفا في 65 مباراة خاضهم يليه آلان شيرار بمباراة زائدة (66 لقاء) وفي المركز الثالث فان نيستلروي في 68 مباراة.