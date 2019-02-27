لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني ترفض إيقاف بيل.. واللاعب جاهز للكلاسيكو

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 15:46

كتب : محمد سمير

جاريث بيل - ريال مدريد - أتليتكو مدريد

أصبح جاريث بيل جناح ريال مدريد جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل بعدما أعلنت لجنة العقوبات رفضها توقيع عقوبة على اللاعب.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان جاريث بيل مهددا بالإيقاف بسبب احتفاله المثير للجدل ضد أتليتكو مدريد في المباراة التي فاز بها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا تبرأ فيه جاريث بيل من تهمة الإساءة لجماهير أتليتكو مدريد.

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وكشف البيان أن حركة اللاعب لم تكن موجهة إلى الجماهير لذلك لم تجد اللجنة داعي لتوقيع عقوبة على اللاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بإياب نصف نهائي كأس الملك.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب كامب نو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بعد 25 جولة وبفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر.

ريال مدريد جاريث بيل كلاسيكو

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