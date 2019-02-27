إسلام جابر: انتقالي للأهلي والزمالك يحدده شيئا وحيدا.. وأحلم بالاحتراف

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 00:34

كتب : FilGoal

إسلام جابر - بيراميدز ضد الداخلية

أكد إسلام جابر لاعب الداخلية المنضم لقائمة منتخب مصر في معسكره المقبل أنه لم يتحدث مع أحد من مسؤولي الأهلي أو الزمالك.

وصرح جابر عبر برنامج اللعيب "لم يتحدث معي مسؤول من الأهلي أو الزمالك، بل مجرد ترشيحات أسمعها فقط".

وأضاف "شرف لأي لاعب الانتقال للأهلي والزمالك، فهما من أكبر أندية الشرق الأوسط، إلا أنني سأعود إلى المقاصة نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارتي".

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وأضاف "أحلم بالاحتراف الخارجي".

وبسؤاله عن من يفضل الأهلي أم الزمالك، رد لاعب الداخلية "الأمر لا علاقة له بالانتماء بل سأختار الفريق الذي ستكون فرصتي فيه أكبر من حيث المشاركة في المباريات".

وأتم إسلام جابر "ماذا سيفيدني بالانتقال إلى الأهلي لأنني أشجعه ولا أشارك في المباريات، ستكون خطوة بلا قيمة، ونفس الحال بالنسبة للزمالك".

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