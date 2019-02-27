كريم حافظ: كنت واثق من استدعائي للمنتخب.. ورغبتي في إكمال الاحتراف منع انتقالي لـ الأهلي

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 00:16

كتب : FilGoal

كريم حافظ - قاسم باشا

شدد كريم حافظ مدافع منتخب مصر على ثقته الكاملة في استدعائه لقائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس المقبل لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

كريم حافظ

النادي : قاسم باشا

مصر
الأهلي

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا، ثم مباراة نيجيريا الودية ومن ضمنهم كريم حافظ ظهير أيسر قاسم باشا التركي.

وقال حافظ لبرنامج الملعب عبر قناة صدى البلد: "كنت واثق من انضمامي للمنتخب بمجرد عودتي للمشاركة واللعب مع فريقي الجديد قاسم باشا".

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وأضاف "في الفترة الماضية لم أنضم للمنتخب بسبب عدم مشاركتي ولذلك قررت الرحيل عن فريقي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأكمل "سأبذل المزيد من الجهد وسأحاول التمسك بهذه الفرصة للاستمرار مع المنتخب".

وأكد حافظ "وجودي مع محمود حسن تريزيجيه في الفريق ذاته يساعدني بشكل كبير خاصة أنه لاعب كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة".

وعن حقيقة اقترابه من الانضمام للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية كشف "كان من الصعب استمراري في فريقي السابق وعدم المشاركة في المباريات ولذلك كان من الممكن أن أنضم للأهلي ولكن رغبتي في استكمال مسيرتي الاحترافية كانت السبب في الانتقال لقاسم باشا".

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