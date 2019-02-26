عامر حسين: من الوارد إقامة مباريات كأس مصر بعد أمم إفريقيا.. وموعد القمة لن يتغير

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

فريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن احتمالية تأجيل مباريات كأس مصر إلى ما بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث عامر حسين لبرنامج "أون سبورت" قائلا: "من المحتمل إقامة مباريات كأس مصر بعد كأس أمم إفريقيا".

وأكمل "بعد تأجيل المباريات التي كانت سوف تقام خلال اليومين المقبلين فإن هناك ارتباطات إفريقية كثيرة للأندية المصرية ومن الصعب وجود موعد مناسب لتلك المواجهات".

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وأوضح "من يصعد مركز أول في مجموعته في إفريقيا عكس من يحتل المركز الثاني لذا ننتظر لنرى موقف الفرق المشاركة في إفريقيا لمحاولة البحث عن موعد لتلك المباريات لكن كما قلت من الصعب حاليا إيجاد مواعيد مناسبة لأن جدول مبارياتنا محدد حتى نهاية شهر مارس".

وبسؤاله عن موعد القمة أجاب عامر حسين بحسم "في موعدها في ملعب برج العرب في الـ30 من شهر مارس المقبل ودون حضور الجماهير".

أما عن موعد ختام الدوري الموسم الجاري قال: "سيكون منتصف شهر أغسطس المقبل".

وأتم "البعض اعتقد أن تأجيل انطلاق كأس أمم إفريقيا شكل فائدة لنا لكن على العكس تماما فهو تسبب لنا بأزمة تأخير موعد نهاية الدوري".

يذكر أن الزمالك كان سيلتقي مع المقاصة غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر فيما كان الأهلي سيواجه بيراميدز الخميس في دور الـ16 قبل أن يتم تأجيل المباراتين لدواعي أمنية.

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