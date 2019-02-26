طبيب المنتخب: محمد محمود يحتاج 9 أشهر للتعافي من الإصابة

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن الفترة التي يحتاجها محمد محمود لاعب الأهلي للعودة مرة أخرى للملاعب.

وتعرض محمد محمود المنضم مؤخرا للأهلي قادما من وادي دجلة لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال أبو العلا لقناة أون سبورت: "في السابق كان اللاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي إلى 6 أشهر للعلاج والعودة للممارسة كرة القدم".

وأضاف "أما الآن زادت هذه المدة إلى 9 أشهر".

وشرح "فترة الغياب عن الملاعب زادت بسبب الرغبة في الإطمئنان بشكل كامل على اللاعب المصاب والتأكد من تعافيه بشكل سليم وحتى لا يتعرض لإصابة مرة أخرى".

ويعد محمد محمود البالغ من العمر 20 عاما واحدا من قوام منتخب مصر منذ أن تولى المكسيكي خافيير أجيري تدريب الفراعنة.

وأجرى اللاعب جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا ويخوض الآن فترة العلاج والتأهيل.

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