عبد الحفيظ ومدير التسويق بالأهلي في الإمارات لاختيار الزي الجديد

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 23:13

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أمبرو

يسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي إلى الإمارات غدا الأربعاء من أجل اختيار الزي الجديد للفريق الأول.

وسيعمل الثنائي على اختيار خامة القميص الجديد بالإضافة للاضطلاع على التصميمات الجديدة المقترحة من شركة "أمبرو" للموسم الجديد.

وتأتي تلك الخطوة من أجل أن يكون الزي الجديد جاهزا بفترة كافية قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.

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وكان الأهلي بدأ ارتداء قمصانه من تصنيع شركة "أمبرو" الإنجليزية منتصف الموسم الجاري عقب فسخ تعاقده مع شركة "سبورتا".

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