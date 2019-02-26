رغم الفوز.. مدرب دجلة: هذه أسوأ مباراة لنا.. وما يقلقني خسارة رهاني مع شوبير

على الرغم من عدم تحقيق وادي دجلة الفوز في الأربع المباريات السابقة وحصده لثلاث نقاط هامة له أمام النجوم وابتعاده قليلا عن مراكز الهبوط لكن الأداء لم يجعل مدرب الفريق تاكيس جونياس راضيا.

وفاز دجلة اليوم الثلاثاء على النجوم بهدفين لهدف في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث جونياس لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: " أبارك للاعبين الفوز بسبب حصد النقاط فقط لكن هذه أسوأ مباراة لنا في الدوري حتى الآن".

وأردف "أعرف أن في العقل الباطن للاعبين قاموا بذلك بسبب نتائجنا الأخيرة".

وواصل "لم نلعب بطريقتنا المعتادة وهذا غير مقبول لأنه حال تغير طريقة لعبنا ستحدث مشاكل أكبر لنا وحتى محمد عبد المنصف كان يلعب كرات طولية بدلا من تسليم الكرة لأقرب لاعب بجواره لبناء الهجوم من الخلف".

وشدد "سلاحنا الذي نستفيد منه هو الكرة ويجب أن نستحوذ عليها دائما ولكن كما قلت الأداء كان سيئا".

وأردف "استقبلنا هدفا اليوم بسبب طريقة لعبنا المختلفة".

وسُئل تاكيس لماذا ليس سعيدا بالفوز والأداء رغم ارتقاء دجلة ثلاثة مراكز في جدول الترتيب وابتعاده عن الهبوط مؤقتا قال: "لا أشعر بالقلق من الهبوط".

وواصل مازحا "ما يقلقني هو خسارتي لرهاني مع أحمد شوبير، حينما أجريت حوارا معه قلت له إننا سننهي الدوري بين المراكز من الخامس إلى السابع".

وأتم "أعتقد أن هذا الأمر أصبح صعبا الآن لكنني لا أشعر بالقلق من الهبوط أثق في بقاء دجلة بالدوري".

ويحتل دجلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

اقرأ أيضا:

في الكلاسيكو – القداحة التي أصابت رأس كارلوس.. أو أجبرت ريال مدريد على احترام بويول

صور – رامي صبري يحرس مرمى إنبي أمام المصري.. وإسلام عيسى يسجل هدفا جميلا

هدفان مثيران للجدل وآخر كوميدي وطرد.. المصري يعبر إنبي بثلاثية ويصعد للمربع الذهبي

بالفيديو – هدف ربما لم تشاهده.. عندما هز حسام حسن اليونان بخلفية مزدوجة رائعة

عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: لم أتوقع الانضمام للمنتخب بسبب صلاح

رسميا - خالد جلال يعتذر عن عدم إكمال مسيرته مع الشعلة السعودي

إسلام جابر لـ في الجول: الانضمام لمعسكر المنتخب خطوة للتواجد في أمم إفريقيا